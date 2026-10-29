대구남구, 국악 명인들이 한 무대에...가야금·대금부터 민요·전통연희까지

▲ 대구 남구‘국악명인뎐 악·가·연’ 개최 안내 포스터ⓒ대구남구

우리 전통음악에는 오랜 세월 이어져 온 삶의 이야기와 고유의 정서가 담겨 있으며, 가야금과 대금의 섬세한 선율부터 민요에 실린 삶의 희로애락, 전통연희가 전하는 흥과 신명까지, 서로 다른 장르의 국악이 한 무대에서 어우러지며 시민들에게 전통예술의 매력을 전한다.

29일 대구 남구에 따르면, 대덕문화전당에서 다음달 6일 오후 7시 30분 드림홀에서 ‘국악명인뎐 악·가·연’을 개최한다.

지역 국악 발전과 전통음악 계승에 힘써 온 명인과 예술단이 참여하는 이번 공연은 우리 음악의 깊이와 멋을 시민들과 나누기 위해 마련됐다.

공연명인 ‘악·가·연’은 악기 연주를 뜻하는 악(樂), 노래를 뜻하는 가(歌), 전통연희를 뜻하는 연(演)을 결합한 이름으로, 기악과 성악, 연희를 아우르는 구성으로 전통음악의 다양한 매력을 한자리에서 만날 수 있도록 기획됐다.

방송인 방우정의 사회로 진행되는 공연에서는 가야금과 대금 산조를 비롯해 정가와 민요, 남사당놀이, 대북 퍼포먼스 등 다채로운 무대가 펼쳐지는데, 이는 전통악기의 깊이 있는 선율과 절제된 성악의 아름다움, 역동적인 연희의 흥겨움을 함께 감상할 수 있는 것이 특징이다.

특히 이번 무대는 각 분야에서 전통음악의 계승과 발전을 이어 온 지역 예술인들의 기량을 한자리에서 만날 수 있다는 점에서 의미를 더한다.

대구무형유산 가곡 예능보유자인 우장희 명인은 우리 전통 성악의 품격을 전한다. 국가무형유산 경기민요 이수자인 이은자 명창은 민요 특유의 구성진 가락과 정서를 선보일 예정이다.

가야금의 대중화에 앞장서 온 로사가야금오케스트라도 무대에 오르는데, 1995년 창단한 로사가야금오케스트라는 정미화 대표를 중심으로 가야금의 매력을 널리 알리며 활동을 이어오고 있다.

대금 연주에는 국립국악원 창작악단 수석 출신인 류근화 경북대 교수가, 대금 특유의 깊고 유려한 음색을 통해 우리 전통 기악의 매력을 전할 것으로 기대된다.

온누리국악예술단은 전통연희의 흥과 신명을 더할 예정이며, 어린이 사물놀이패로 출발한 이 예술단은 전통을 바탕으로 다양한 예술 활동을 이어오며 우리 음악의 계승과 확산에 힘쓰고 있다.

이번 공연은 전통음악을 특정 세대나 애호가만의 문화가 아닌 시민 누구나 가까이에서 즐길 수 있는 예술로 소개한다는 점에서도 주목된다. 기악과 노래, 연희가 어우러진 무대를 통해 국악의 다채로운 면모를 보여주고, 지역 예술인들의 활동을 시민들에게 알리는 기회가 될 것으로 보인다.

대덕문화전당은 이번 공연을 통해 지역 전통음악의 가치를 재조명하고 국악 향유 기회를 넓힌다는 계획이다. 전석 무료로 진행되며, 티켓링크를 통해 예매할 수 있다. 관람은 5세 이상 가능하다.

조재구 남구청장은 “지역의 전통음악 발전을 이끌어 온 국악 명인들이 우리 국악이 가진 깊은 울림과 멋을 시민들에게 전하는 특별한 기회가 될 것”이라고 말했다.

전통의 가락과 오늘의 무대가 만나는 ‘국악명인뎐 악·가·연’. 지역 국악 명인들의 예술성과 전통음악의 다채로운 매력을 함께 경험할 수 있는 이번 공연이 시민들의 일상에 우리 음악의 깊은 울림을 더할 것으로 기대된다.