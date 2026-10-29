점자로 낮추는 정보의 문턱...대구 중구, 시각장애인 정보 접근성 높인다

▲대구 중구 대신동 행정복지센터에 시각장애인 정보 접근성 향상을 위해 설치된 ‘점자프린터’ⓒ대구중구

정보를 얻고 필요한 서비스를 이용하는 일은 누구에게나 보장돼야 할 기본적인 권리다. 그러나 시각장애인에게는 행정 안내문이나 복지서비스 관련 자료를 확인하는 과정에서도 정보 접근의 제약이 발생할 수 있다. 필요한 정보를 직접 읽고 이해할 수 있도록 지원하는 환경이 중요한 이유다.

29일 대구 중구에 따르면 시각장애인의 정보 접근성 높이고 행정서비스 이용 편의 개선을 위해 점자 정보 제공 기반 확충에 나서며, 대신동 행정복지센터와 대구시 시각장애인 플러스 지원센터 등 2곳에 점자프린터를 각각 1대씩 설치했다.

이번 사업은 시각장애인이 필요한 정보를 점자로 제공받고 행정 및 관련 지원서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 공공기관과 지원기관에 점자 자료를 제작할 수 있는 환경을 마련함으로써 정보 이용 과정에서 겪을 수 있는 불편을 줄이고, 장애인의 정보 접근권을 실질적으로 보장하는 데 목적이 있다.

특히 행정서비스는 각종 정책과 지원사업, 생활에 필요한 안내 등 시민의 일상과 밀접하게 연결돼 있다. 이러한 정보를 시각장애인도 자신의 상황에 맞게 확인하고 활용할 수 있도록 하는 것은 서비스 이용의 편의성을 넘어 행정 참여 기회를 넓히는 기반이 된다.

이번 점자프린터 설치는 한글점자 제정 100주년을 맞는 해에 추진됐다는 점에서도 의미를 더한다.

한글점자는 시각장애인의 의사소통과 학습, 정보 습득을 뒷받침해 온 중요한 수단으로, 점자가 일상 속 행정과 복지서비스 현장에서 폭넓게 활용될 수 있도록 지원 환경을 마련하는 것은 점자의 가치와 정보 접근권의 중요성을 되새기는 계기가 될 것으로 보인다.

중구는 이번 사업을 통해 시각장애인이 필요한 정보를 보다 편리하게 이용하고, 장애 유무와 관계없이 공공정보에 접근할 수 있는 환경을 조성하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

류규하 중구청장은 “점자프린터 설치를 통해 시각장애인이 필요한 정보를 보다 편리하게 접하고 이용할 수 있기를 기대한다”며, “앞으로도 장애 유무와 관계없이 누구나 필요한 정보를 차별 없이 이용할 수 있는 환경을 조성하고, 장애인의 권익 증진과 정보 접근성 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.