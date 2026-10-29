안양시-초록우산, 삼덕공원에 첫 기부정원 '꽃 마중 정원' 조성

경기 안양시와 초록우산어린이재단이 손잡고 조성한 첫 번째 기부정원 ‘꽃 마중 정원’이 시민들에게 문을 열었다.

안양시는 29일 만안구 안양3동 삼덕공원 잔디광장에서 ‘안양시·초록우산 제1호 기부정원 개장식’을 개최했다고 밝혔다.

▲‘안양시·초록우산 제1호 기부정원 개장식’ ⓒ안양시

이번 기부정원은 초록우산어린이재단이 모금한 기부금으로 약 60㎡ 규모로 조성됐다. 정원에는 수국 27주와 황금조팝, 억새 등 초화류 185본을 심어 시민들이 일상에서 자연과 꽃을 가까이 즐길 수 있도록 했다.

개장식에는 최대호 안양시장과 시·재단 관계자, 후원자, 해누리어린이집 아동 등 50여 명이 참석했다. 행사는 후원자 감사패 수여와 개장 퍼포먼스, 기념촬영 등으로 진행됐으며, 어린이들의 축하공연도 펼쳐져 의미를 더했다.

앞서 안양시와 재단은 지난 7월 ‘초록꿈 기부정원 조성을 위한 업무협약’을 체결하고, 민관 협력을 통한 정원 조성에 뜻을 모았다. 시는 이번 1호 기부정원을 시작으로 기부정원을 확대해 시민들이 생활 가까이에서 자연을 누릴 수 있는 공간을 늘려갈 계획이다.

최대호 시장은 “1호 기부정원을 시작으로 기부정원이 널리 퍼져나가 시민 누구나 일상 속에서 자연을 느끼고 행복을 나누길 바란다”고 말했다.