수성의 건축·자연·예술을 한 번에...‘수성 스페이스 투어’ 주말 운영

▲수성문화재단 ‘수성 스페이스 투어’ 안내문ⓒ대구수성구

건축물은 단순히 머무는 공간을 넘어 도시의 역사와 문화, 자연을 바라보는 시선을 담아내며, 익숙한 장소도 그 안에 담긴 설계 의도와 예술적 가치를 알고 나면 새로운 공간으로 다가온다.

대구 수성구가 지역의 건축자산과 문화예술 공간을 연결해 시민들이 도시의 매력을 새롭게 발견할 수 있는 체험형 프로그램을 선보인다.

수성문화재단은 2026 수성국제비엔날레와 연계한 ‘수성 스페이스 투어’를 오는 31일부터 11월 22일까지 매주 주말 운영한다고 29일 밝혔다.

이번 프로그램은 대한민국 문화도시 조성사업인 ‘아트뮤지엄시티 로드’의 하나로, 수성국제비엔날레를 통해 조성된 건축자산을 새로운 관광자원으로 활용하고, 건축과 자연, 문화예술이 어우러진 수성구만의 문화적 매력을 널리 알리기 위한 취지로 마련됐다.

투어는 수성못에서 출발해 내관지 수성파빌리온 ‘소소별’을 거쳐 대구미술관과 대구간송미술관을 둘러보는 일정으로, 건축 체험과 공간 해설, 미술작품 감상을 하나의 여정으로 연결해 어린이부터 성인까지 다양한 연령층이 문화예술을 쉽고 흥미롭게 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

첫 번째 여정은 수성못에서 시작된다.

참가자들은 한옥 모형 만들기 체험을 통해 우리 전통 건축의 구조와 원리를 알아보고, 2026 수성국제비엔날레 전시를 관람하는데, 올해 비엔날레의 주제는 ‘Living Ground(리빙 그라운드)’로, 건축과 조경, 자연과 인간의 관계를 탐구하며 우리가 살아가는 도시 공간을 새로운 관점에서 바라볼 기회를 제공한다.

이어 방문하는 내관지에서는 2024 수성국제비엔날레를 통해 조성된 수성파빌리온 ‘소소별’을 만난다.

소소별은 주변 자연을 돋보이게 하는 흰색 프레임과 시간의 흐름을 표현한 수직 난간이 특징으로, 참가자들은 건축 스토리텔링 해설을 통해 건축물의 설계 의도와 주변 경관이 어우러지는 방식을 살펴보고, 자연 속 건축공간이 지닌 의미를 이해하게 된다.

마지막 여정은 대구미술관과 대구간송미술관이다.

대구미술관에서는 근현대 미술작품을 감상하고, 한복을 입고 전시를 관람하거나 기념사진을 촬영하는 특별한 체험도 할 수 있다. 이어 대구간송미술관에서 전통 미술작품을 만나며 우리 미술의 역사와 아름다움을 살펴본다.

이번 투어는 단순히 명소를 방문하는 데 그치지 않고 공간에 담긴 이야기를 직접 듣고 체험하도록 구성됐다.

가족 단위 참가자들이 함께 건축물을 관찰하고 예술작품을 감상하며 서로의 생각을 나눌 수 있다는 점에서도 눈길을 끈다. 특히 어린이에게는 건축과 미술을 접하는 체험학습의 기회가 되고, 성인에게는 일상 속 공간을 새로운 시각으로 바라보는 문화여행이 될 것으로 기대된다.

프로그램은 총 8회 운영되며 회차별 모집인원은 20명으로, 참가비는 1인당 3000원, 포스터에 안내된 QR코드를 통해 네이버 신청 폼에서 신청할 수 있다.

수성문화재단 관계자는 “이번 투어는 수성국제비엔날레의 건축적 가치를 시민들이 직접 경험하고, 지역의 문화예술 자원을 새롭게 발견할 수 있도록 기획했다”며, “앞으로도 건축과 자연, 예술이 어우러진 수성구만의 특색 있는 관광콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.

수성 스페이스 투어는 지역의 건축자산을 미술관과 연계해 하나의 문화예술 여정으로 풀어낸다는 점에서 의미가 있다. 수성못의 풍경부터 현대 건축의 실험적 공간, 전통과 근현대 미술에 이르기까지 서로 다른 문화적 경험을 연결함으로써 수성구의 매력을 새롭게 발견하는 계기가 될 전망이다.