양평군, 교량 붕괴·전기차 화재 가정 재난대응 안전한국훈련 실시

경기 양평군이 교량 붕괴와 전기차 화재, 수질오염 등 복합재난에 대비해 유관기관과 합동 대응훈련을 실시하며 재난 대응 역량 점검에 나섰다.

양평군은 지난 28일 강상면 강상체육공원 일원에서 ‘2026년 양평군 재난대응 안전한국훈련’을 실시했다고 29일 밝혔다.

▲‘2026년 양평군 재난대응 안전한국훈련’ 토론 훈련 참가자들 기념촬영 ⓒ양평군

이번 훈련은 예측하기 어려운 극한 재난 상황에 대비하고, 재난 발생 시 신속한 상황 공유와 기관 간 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다. 양평군청 재난안전대책본부와 현장 상황을 실시간으로 연계하는 통합훈련 방식으로 진행됐다.

훈련은 양평교 상판 일부가 붕괴해 차량 여러 대가 남한강으로 추락하고, 전기차 화재와 유류 유출로 수질오염까지 발생하는 복합재난 상황을 가정해 이뤄졌다.

현장에는 양평소방서와 양평경찰서, 군부대, 한국전력공사, KT, 양평군자원봉사센터, 의용소방대, 자율방재단, 양평군드론연합회 등 유관기관·단체 관계자 약 200명이 참여했다.

참가자들은 재난 발생에 따른 상황 전파와 초기 대응부터 재난안전대책본부·통합지원본부 운영, 수상·수중 인명구조, 전기차 화재 진압, 수질오염 방제, 수습·복구까지 재난 대응 전 과정을 점검했다.

군은 이번 훈련을 통해 실제 재난 상황에서 기관별 역할과 협업체계를 확인하고, 복합재난에 대한 현장 대응 능력을 높이는 데 중점을 뒀다.

전진선 군수는 “이번 훈련은 예측하기 어려운 극한 재난 상황에서도 유관기관이 유기적으로 협력하고 신속하게 대응할 수 있는 역량을 점검하는 기회였다”며 “앞으로도 실전 중심의 재난대응 훈련과 관계기관 간 긴밀한 협력을 통해 누구나 안전한 안전도시 양평을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.