[한국마사회 소식] 다문화가족 초청 ‘말과 함께하는 문화체험’ 운영

□과천 거주 41명 승용마방·말 동물병원 견학

한국마사회가 과천시 다문화가족들에게 말과 교감하며 가족 간 추억을 쌓고 다양한 문화를 나누는 특별한 시간을 선물했다.

▲‘말과 함께하는 문화체험’ 운영 현장 ⓒ한국마사회

마사회는 지난 24일 렛츠런파크 서울에서 과천시 거주 다문화가족 41명을 초청해 말과 함께하는 문화체험 행사를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 다문화가족에게 이색적인 말산업 체험 기회를 제공하고 가족 간 유대감을 높이기 위해 마련됐다. 지난 3월 과천시가족센터와 체결한 지역 공동체 활성화 업무협약의 일환으로 추진됐다.

일본·필리핀·영국 등 다양한 문화적 배경을 가진 참가자들은 승용마방과 말 동물병원을 둘러보며 말산업을 가까이에서 경험했다.

특히 대형 말 품종인 샤이어와 셔틀랜드포니에게 직접 당근을 주며 교감하고, 경주마의 건강을 관리하는 시설을 견학하는 등 평소 접하기 어려운 체험을 즐겼다.

마사회는 지역주민의 문화·여가 기회 확대를 위해 올 하반기에만 과천시민 83가족, 268명을 초청했으며, 다문화가정 청년 대상 직무탐방 프로그램 등 지역사회와의 상생을 위한 활동도 이어가고 있다.

마사회 관계자는 “다문화가족들이 함께 소중한 추억을 만들고 서로 다른 문화적 배경을 가진 지역주민들이 자연스럽게 어울리는 계기가 됐길 바란다”며 “앞으로도 다양한 지역 구성원이 문화·여가 활동에서 소외되지 않도록 체험 기회를 확대하겠다”고 말했다.

□마사회, 학생 아이디어 특허 무상 이전…시제품 제작 지원

한국마사회는 직업계고 학생의 아이디어로 개발한 말 관리 장치 특허를 창업·중소기업에 무상으로 이전하고 시제품 제작과 현장 실증을 지원한다.

▲인천금융고등학교 학생의 아이디어 ‘홀스크럽(HorScrub)’ ⓒ한국마사회

이번 특허는 말의 쿨링과 스크러빙, 간식 급여, 향기 제공 기능을 하나로 결합한 '말 특화형 관리 장치'로, 인천금융고등학교 학생의 아이디어 ‘홀스크럽(HorScrub)’을 바탕으로 개발돼 올해 특허 등록을 마쳤다.

참여 희망 기업은 다음 달 8일까지 국가지식재산거래플랫폼 ‘IP-Market’ 홈페이지의 ‘미활용 나눔특허’ 페이지에서 신청할 수 있다. 선정 기업에는 특허권 전부를 무상 양도하며, 기술사업화를 위한 컨설팅과 시제품 제작·현장 적용 등에 필요한 비용도 지원할 예정이다.

마사회 관계자는 “학생의 아이디어가 특허에서 멈추지 않고 실제 기업의 제품으로 이어진다는 데 의미가 있다”며 “직업계고 인재 육성과 창업기업 성장, 공공 지식재산 활용이 함께하는 말산업 오픈이노베이션의 대표 사례로 만들어 가겠다”고 말했다.

□마사회, 제4회 장제캠프 참가자 모집…장제 기술 직접 체험

한국마사회는 말의 발굽을 관리하고 편자를 제작·부착하는 장제 기술을 체험할 수 있는 ‘장제캠프’ 참가자를 모집한다.

▲편자 제작 과정 참관 모습 ⓒ한국마사회

올해 네 번째로 열리는 이번 캠프는 장제학과 말 해부·생리, 관련 법규 등 이론 교육을 비롯해 장제 및 편자 제작 실습, 동물병원 현장 방문 등으로 구성된다.

참가 대상은 17세 이상 대한민국 국민이며, 모집 기간은 다음 달 1일부터 11일 오전 10시까지다. 참가 희망자는 필요 서류를 갖춰 이메일로 신청하면 된다. 교육비와 교보재는 무료이며, 자세한 내용은 말산업정보포털 호스피아에서 확인할 수 있다.

전형선 한국마사회 말보건처장은 “이번 캠프가 장제사의 역할과 가치를 직접 경험하고 말산업의 다양한 진로 가능성을 발견하는 뜻깊은 기회가 되길 바란다”고 말했다.