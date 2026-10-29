김태성 신안군수, 청소차 직접 올라타고 청소행정 현장 점검

김태성 신안군수가 환경미화원들과 함께 생활 쓰레기 수거 현장에 직접 뛰어들며 '깨끗한 신안 만들기'에 시동을 걸었다. 군수의 일일 현장 체험을 계기로 14개 읍·면장도 생활폐기물 수거 업무에 참여하도록 해 현장 중심의 청소행정을 강화한다는 방침이다.

29일 군에 따르면 김태성 군수는 이날 압해읍장과 함께 환경미화원 일일 도우미로 나서 생활폐기물 수거와 재활용품 선별 작업을 체험했다.

김 군수와 압해읍장은 오전 7시부터 환경미화원들과 수거차량에 탑승해 압해읍 소재지 일원의 주요 쓰레기 배출 장소를 돌며 폐기물 수거와 상차 작업, 배출 장소 주변 환경정비에 참여했다.

▲김태성 군수가 환경미화원 일일 도우미로 현장 체험을 하고 있다. 2026. 10. 29 ⓒ신안군

이어 폐기물처리시설 내 선별장을 찾아 재활용품 분리선별 작업을 체험하고, 생활폐기물 배출부터 수거·운반, 선별·처리에 이르는 전 과정을 살폈다. 이 과정에서 생활폐기물 혼합 배출에 따른 작업상의 어려움을 확인하고 올바른 분리배출의 필요성도 점검했다.

이번 현장 체험은 군수가 청소행정의 최일선에서 일하는 환경미화원들의 노고를 직접 살피고, 수거 과정에서 발생하는 문제점과 개선 과제를 찾기 위해 마련됐다.

군은 이번 체험을 시작으로 14개 읍·면장도 정기적으로 생활폐기물 수거 현장에 참여하도록 할 계획이다. 읍·면장들이 환경미화원들과 함께 일하며 지역별 쓰레기 배출 실태와 수거 과정의 문제점을 파악하고, 현장에서 확인한 불편 사항을 수거체계 개선과 근무 여건 향상에 반영한다는 구상이다.

마을별 청소환경 개선을 위한 실천 과제도 추진한다. 14개 읍·면은 지역 여건에 맞춰 '깨끗한 신안 만들기' 자체 계획을 수립하고, 생활폐기물 배출 장소 통합·정비와 마을 담당 공무원 지정제 등을 시행할 예정이다.

특히 기존 문전수거 중심의 방식에서 벗어나 마을 공동 배출 장소인 '클린하우스'를 활용한 거점 수거 방식을 단계적으로 개선한다. 이를 통해 수거 효율을 높이고 도로변 쓰레기 방치와 무단투기를 줄여 나갈 계획이다.

김태성 군수는 "이른 아침부터 묵묵히 소임을 다하는 환경미화원들의 노고를 피부로 느낄 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "현장에서 확인한 생생한 목소리를 청소행정에 적극 반영해 환경미화원들의 안전과 근무 여건을 개선하고, 14개 읍·면과 함께 군민이 체감할 수 있는 깨끗한 신안을 만들어 가겠다"고 말했다.