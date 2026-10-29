고창고 도서관, 전국 1만여 학교 제치고 '대통령상' 영예…무슨 이유?

전북특별자치도 고창군에 위치한 고창고등학교 도서관이 전국 1만 1200여 개 학교도서관 가운데 가장 뛰어난 독서 교육 공간으로 인정받아 대통령상을 품에 안았다.

전북특별자치도교육청은 고창고가 문화체육관광부가 주관하는 제63회 전국도서관대회에서 최우수학교도서관으로 뽑혀 대통령상을 받았다고 29일 밝혔다.

고창고는 지난해 교육부장관상을 받은 데 이어 올해 최고 영예인 대통령상까지 연달아 거머쥐며 도서관 운영과 독서 교육 역량을 입증했다.

고창고는 도서관을 주축으로 진로 연계 독서 기획과 교과 연계 도서관 활용 수업, 사서교사 융합수업 등을 활발히 펼치며 책 읽기를 학생들의 실질적인 배움과 성장으로 연결해 왔다.

▲고창고등학교 도서관에서 도서관 활용 수업이 진행되고 있다. ⓒ

온라인 독서 이력 관리 시스템인 '독서로'를 통해 학생들의 책 읽기 기록을 꼼꼼하게 관리하고, 지역 동네서점과 공공도서관 등 학교 밖 자원까지 폭넓게 끌어들여 지역과 함께 숨 쉬는 독서 환경을 다졌다.

이번 성과는 도교육청이 주요 과제로 내건 '독서 300 프로젝트'와도 뜻을 같이하며 학교 현장에서 실천할 수 있는 본보기로 높은 평가를 받았다.

한편 전북특별자치도 정읍시 샘고을중학교 도서관도 이번 대회에서 교육부장관상을 함께 받으며 도내 학교도서관의 뛰어난 운영 역량을 널리 알렸다.

천호성 도교육감은 "고창고의 대통령상 수상은 학교도서관이 학생의 배움과 성장을 이끄는 중심 공간이 될 수 있음을 뚜렷하게 보여준 결실"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 학교도서관의 역할을 튼튼하게 키우고 아이들이 책 읽는 즐거움과 생각하는 힘을 기를 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 덧붙였다.