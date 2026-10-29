[속보] "北에서 귀신 울음, 짐승 소리 들려"…대남확성기 시험방송 한 듯

북한이 29일 오전 대남 확성기 시험 방송을 했다는 보도가 나왔다. 김여정 북한 노동당 총무부장이 이달 중으로 대남 확성기 방송 재개 준비를 마칠 것이라고 언급한 가운데 실제 시험 방송이 이뤄졌다는 정황이 포착된 것이다.

29일 <연합뉴스> 보도에 따르면 경기 파주시 접경지역 주민들은 "오전 6시부터 북측에서 대남방송을 송출했다"며 "큰 소리는 아니지만, 오전부터 방송 소리가 들린다"고 말했다.

비무장지대(DMZ) 내 민간인 거주지인 대성동 마을 한 주민은 "오전 6시 30분에 노랫소리가 잠깐 들리더니, 이어 귀신 소리 등이 작게 들려왔다"는 말을 했다고 이 매체는 전했다.

또 파주시 통일촌에 거주하는 주민 박모 씨는 이 매체에 "오전 벼를 수확하는데 북측에서 귀신 소리와 동물 울음소리 등 대남 방송 소리가 들려왔다"고 전했다.

이 매체는 "이날 북측의 대남 방송은 4∼5시간 진행된 것으로 알려졌다"고 전했다.

앞서 북한은 이날 동해상으로 단거리 탄도미사일(SRBM) 10여 발을 발사한 바 있다. 군 당국은 이번 발사를 군사 훈련의 일환으로 보고 있으나, 일각에서는 지난 23일 우리 정부가 제안한 남북 군사회담을 거부하는 제스처라는 분석도 나온다.