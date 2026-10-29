포항 사회적기업 디에스엠알오 진대용 대표, 지속가능경영 공로 산업부 장관 표창

장애인·취약계층 고용 비중 50% 이상…사회적 가치 실현

경북 포항 지역 사회적기업 ㈜디에스엠알오(DSMRO)의 진대용 대표이사가 29일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 ‘2026 대한민국 생산성·지속가능경영혁신대상’에서 산업통상부장관 표창을 받았다.

이번 수상은 친환경 자원순환 사업을 통한 환경 개선과 생산성 향상, 장애인 및 취약계층 일자리 창출 등 지속가능경영에 기여한 공로를 인정받은 데 따른 것이다.

▲(주)디에스엠알오(DSMRO) 진대용 대표이사가 29일 서울 여의도 KBS홀에서 개최한 '2026 대한민국 생산성·지속가능경영혁신대상'에서 산업통상부장관 표창을 수상했다.ⓒ포항시 제공

2015년 포항에서 설립된 디에스엠알오는 2023년부터 다회용기 세척·대여 서비스 ‘딱고’를 운영하고 있다.

지난해 기준 연간 25만 개 이상의 다회용기를 공급·회수·재사용하며 약 15톤의 일회용품 폐기물 감축 성과를 거뒀다.

장례식장과 학교, 지역 축제 및 공공행사 등으로 서비스 영역을 넓히는 한편, 세척과 위생검사 체계를 구축하고 작업 공정을 개선해 운영 효율도 높였다.

공정 개선을 통해 동일 인력 기준 처리량을 30% 이상 향상시켰다는 게 회사 측 설명이다.

일자리 창출도 주요 성과로 꼽힌다. 전체 근로자의 50% 이상을 장애인과 취약계층으로 채용하고, 직무별 교육과 맞춤형 업무 설계를 통해 안정적인 근로환경 조성에 힘쓰고 있다.

이 회사는 2021년 고용노동부 사회적기업 인증을 받았으며, 2025년에는 한국장애인고용공단의 장애인 표준사업장 인증을 획득했다.

ESG 경영과 경영혁신 분야에서도 관련 기관의 인증과 표창을 받으며 지속가능경영 역량을 인정받았다.

진대용 대표는 “친환경 자원순환 서비스의 경쟁력을 강화하고 취약계층의 일자리를 확대해 환경보호와 사회적 가치 창출을 함께 이어가겠다”고 밝혔다.