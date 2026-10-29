金배추 부담 덜어낸다… 임실 김장페스티벌 10일 만에 78톤 예약

▲임실 아삭아삭 김장페스티벌 현장에서 사전 예약된 절임배추와 양념 세트 상자를 방문객의 차량 트렁크에 싣고 있다. ⓒ임실군

가을철 이상기후 여파로 김장 채소 가격이 급등한 가운데, 전북 임실군이 마련한 '제11회 임실 아삭아삭 김장페스티벌'이 사전예약 초기부터 물량 확보 경쟁을 낳고 있다.

29일 임실군에 따르면 축제 사전예약 접수를 시작한 지 열흘 만에 절임배추 56톤, 양념 22톤 등 총 78톤의 주문이 접수됐다.

올해 군이 준비한 전체 목표 물량 134톤의 58.2%가 이미 팔려나간 수치다.

지난해 총 132톤을 판매해 7억3000여만 원의 매출을 올린 데 힘입어 공급 물량을 확대했으나, 시중 배춧값 강세와 맞물리며 소진 속도가 가팔라졌다.

올해 판매 가격은 절임배추 20kg과 양념 10kg 세트 기준 택배비 포함 19만 5000원이다.

현장 수령 시 택배비를 제외한 18만7000 원에 구매할 수 있다.

큰 일교차를 지닌 신덕면 등 중산간 지대 배추와 지역산 홍고추 고춧가루를 규격화해 재료 마련 부담을 던 것이 소비자의 구매를 이끌었다.

본행사는 오는 11월 13일부터 15일까지 사흘간 임실치즈테마파크 일원에서 진행된다.

현장에서 직접 김치를 담그는 김장체험과 완제품 택배 발송 및 드라이브스루 수령 방식으로 병행 운영된다.

세트 판매 사전예약은 11월 27일까지 진행되나, 준비된 물량이 소진되면 조기 종료된다.