'노동자 4명 사망' 광주대표도서관 붕괴 사고, 비리의 사슬이 부른 참사

4명의 노동자가 목숨을 잃은 광주대표도서관 붕괴 참사에 대한 경찰 수사 결과가 나오자 지역 노동단체가 관련자 전원에 대한 엄벌과 건설 현장의 구조적 적폐 근절을 촉구하고 나섰다.

▲소방드론이 촬영한 12일 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴사고 현장.2025.12.12ⓒ광주 소방

광주전남노동안전보건지킴이는 29일 성명을 내고 "광주경찰청이 이날 지자체 공무원 3명을 포함한 관련자 51명을 송치하며 수사를 종결했다"며 "이번 참사는 단순한 실수가 아닌 민·관이 뇌물과 비리로 촘촘히 얽혀 발생한 명백한 인재이자 구조적 참사"라고 규정했다.

이어 "경찰 조사 결과 현장 감독 책임이 있는 공무원은 뇌물을 약속받고 직권을 남용했으며, 안전을 검증해야 할 감리단은 뇌물을 받고 부실 검사를 방치한 것으로 드러났다"면서 "시공사와 하청업체 역시 금품을 제공하며 불법 하도급과 설계와 다른 부실 용접을 강행했다"고 지적했다.

단체는 "공무원의 뇌물, 감리단의 방조, 시공·하청의 불법과 부실로 이어진 '비리의 사슬'이 바로 붕괴 참사의 진짜 원인"이라며 "뇌물로 엮인 현장에서 노동자의 생명과 안전이 설 자리는 없었다"고 비판했다.

또 사법 당국과 정부, 지자체를 향해 △뇌물 비리에 유착된 공무원, 감리, 시공 책임자 전원에게 엄중한 법적 책임을 물을 것△불법 하도급과 무등록 건설업 등 고질적인 병폐를 근절하는 근본 대책 마련할 것 △민·관 유착 비리를 없애고 감리의 독립성을 확보하며 노동자 중심의 안전보건 감독 체계를 전면 재구축할 것 등을 요구했다.

이들은 "탐욕과 비리로 노동자가 일터에서 목숨을 잃는 비극을 더는 좌시하지 않을 것"이라며 "사법 당국의 엄정한 처벌과 건설 현장의 구조적 문제가 해결될 때까지 시민사회와 함께 끝까지 투쟁하겠다"고 밝혔다.



한편 지난 2025년 12월 11일 광주대표도서관 공사 현장에서는 옥상층 콘크리트 타설 중 붕괴 사고가 발생해 4명의 노동자가 숨졌다.