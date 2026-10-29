경기도, 30일부터 사흘간 양주서 '2026 드론봇 페스티벌' 개최

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경기도는 30일부터 내달 1일까지 양주시 광적면 가납리 비행장에서 '2026 드론봇 페스티벌'을 연다고 29일 밝혔다.

지상작전사령부, 양주시 등과 공동 주최하는 이 페스티벌은 올해로 6회째이며 드론봇 전투체계 시연과 첨단 군 장비 전시를 비롯해 다양한 체험 행사와 문화 공연을 선보인다.

30일에는 육군 항공 축하 비행과 의장대·군악대 공연, 특공무술 시범 등이 펼쳐진다. 또 31일에는 육군의 드론 전술 시범이, 마지막 날에는 드론봇 경진대회가 각각 진행된다.

축제 기간 관람객이 드론과 로봇을 직접 조종하고 장갑차에 탑승해 볼 수 있으며 야간에는 드론 라이트 쇼와 불꽃놀이를 감상할 수 있다.

경기도는 군사 규제로 발전에 제약받아 온 접경지역에 활력을 불어넣고 주민과 군의 상생협력 기반을 넓히고자 지난해부터 행사를 지원하고 있다.

행사장 입장은 무료이며 일부 체험은 유료로 운영된다.

관람객 편의를 위해 양주문화예술회관과 백석생활체육공원 임시 주차장에서 무료 셔틀버스도 운행한다.