경기도, 30일부터 사흘간 양주서 '2026 드론봇 페스티벌' 개최

경기도는 30일부터 내달 1일까지 양주시 광적면 가납리 비행장에서 '2026 드론봇 페스티벌'을 연다고 29일 밝혔다.
지상작전사령부, 양주시 등과 공동 주최하는 이 페스티벌은 올해로 6회째이며 드론봇 전투체계 시연과 첨단 군 장비 전시를 비롯해 다양한 체험 행사와 문화 공연을 선보인다.
30일에는 육군 항공 축하 비행과 의장대·군악대 공연, 특공무술 시범 등이 펼쳐진다. 또 31일에는 육군의 드론 전술 시범이, 마지막 날에는 드론봇 경진대회가 각각 진행된다.
축제 기간 관람객이 드론과 로봇을 직접 조종하고 장갑차에 탑승해 볼 수 있으며 야간에는 드론 라이트 쇼와 불꽃놀이를 감상할 수 있다.
경기도는 군사 규제로 발전에 제약받아 온 접경지역에 활력을 불어넣고 주민과 군의 상생협력 기반을 넓히고자 지난해부터 행사를 지원하고 있다.
행사장 입장은 무료이며 일부 체험은 유료로 운영된다.
관람객 편의를 위해 양주문화예술회관과 백석생활체육공원 임시 주차장에서 무료 셔틀버스도 운행한다.
구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0