[의정부 소식] ‘왕초보 생활 집수리 기초 교실’ 개최 등

ⓒ의정부시

◇‘왕초보 생활 집수리 기초 교실’ 개최

의정부시는 시민들이 일상생활 속 주거 불편을 스스로 해결할 수 있도록 돕는 ‘왕초보 생활 집수리 기초 교실’의 수강생을 모집한다.

의정부시주거복지센터가 주최하고 경기도주거복지센터가 지원하며, 배다리마을관리 사회적협동조합이 운영을 맡는다. 집수리 경험이 없는 초보자도 부담 없이 참여해 실생활에 필요한 기술을 익힐 수 있도록 기획됐다.

교육은 11월 14일 오후 1시부터 4시까지 3시간 동안 의정부시청 본관 회룡홀에서 진행된다.

주요 교육 내용은 △기본 공구의 올바른 사용법 △실리콘 시공 이론 및 실습 등으로, 이론과 실습을 병행해 가정에서 흔히 겪는 노후 시설 정비와 간단한 보수를 직접 해볼 수 있도록 돕는다.

모집 인원은 선착순 15명이며, 생활 집수리 기술을 배우고 싶은 주민이라면 누구나 신청할 수 있다. 수강료와 재료비는 모두 무료다.

신청 기한은 11월 11일 오후 6시까지이며, 자세한 사항은 의정부시주거복지센터 또는 배다리마을관리 사회적협동조합에 문의하면 안내받을 수 있다.

◇AI 활용 중장년 취업 특강 참여자 모집

의정부시는 관내 중장년 구직자를 대상으로 11월 19일 일자리종합지원센터에서 열리는 ‘AI 취업코치와 함께하는 자기소개서 & 면접완성’ 특강 참여자를 모집한다.

이번 특강은 중장년 구직자들이 효과적으로 취업을 준비할 수 있도록 최신 취업 트렌드를 반영해 마련됐다. AI를 활용한 이력서와 자기소개서 작성 방법을 안내하고, 구직 자신감을 높일 수 있도록 지원할 예정이다.

교육비는 무료이며, 수료자에게는 의정부시 일자리종합지원센터를 통해 지속적으로 취업 알선과 일자리 관련 정보를 제공한다. 실업급여 수급자의 경우 교육 참여가 구직 활동으로 인정될 수 있다.

모집 인원은 의정부시에 거주하는 중장년 15명이다. 참여 희망자는 11월 2일부터 13일까지 의정부시 일자리종합지원센터를 방문해 신청하면 된다. 자세한 사항은 일자리종합지원센터에 문의하면 안내받을 수 있다.

◇의정부음악도서관, 창작 음악극 ‘위화도, 그 밤의 선택’ 개최

의정부음악도서관은 11월 7일 오후 3시 음악도서관 3층 뮤직홀에서 시민들을 위한 창작 음악극 ‘위화도, 그 밤의 선택’을 개최한다.

이번 공연은 창연악회 소속 작곡가들이 AI를 활용해 창작한 곡을 바탕으로 3명의 성악가가 참여하는 음악극이다. 조선 건국의 중요한 역사적 전환점인 위화도 회군을 소재로 태조 이성계의 이야기를 음악과 영상으로 재해석해 새로운 방식의 역사‧문화예술 경험을 선사할 예정이다.

특히 음악뿐만 아니라 극본 집필, 영상 이미지 제작, 내레이션 제작 등 다양한 창작 과정에 AI 기술을 활용했다는 점에서 주목할 만하다. 역사적 소재를 바탕으로 창작진과 AI가 협업해 만든 음악과 영상을 결합해 전통적인 역사 이야기를 현대적인 창작 방식으로 풀어냈다.

공연은 별도의 예약 없이 무료로 진행되며, 9세 이상 시민 누구나 현장에서 자유롭게 관람할 수 있다. 자세한 사항은 의정부음악도서관 누리집의 공연 안내를 참고하면 된다.