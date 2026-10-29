'제9회 평창 고랭지 김장축제' 4~16일까지…김장 물량 20% 늘리고 손님맞이

김장 체험에 오대산·대관령 늦가을 관광까지

대한민국 으뜸 김장 체험 축제로 자리 잡은 '제9회 평창 고랭지 김장축제'가 11월 4~16일까지 강원 평창군 진부면민체육공원에서 열린다.

평창 고랭지 김장축제는 함께 만들고 함께 나누는 김장 문화의 원형을 계승하는 체험형 축제다.

ⓒ평창 고랭지 김장축제위원회

평창 고랭지 김장축제위원회는 올해 김장 체험 물량을 지난해보다 약 20% 확대하고, 평창 고랭지 사과 특별 홍보전과 지역 농특산물 판매전, 먹거리 터 등을 새롭게 마련해 방문객을 맞이한다고 29일 밝혔다.

2016년 시작된 축제는 100% 국내산 재료로 방문객이 직접 김치를 담그면서 김장 문화를 체험하는 민간 주도 축제다.

지난해는 약 8만 명이 방문하는 등 평창 고랭지 배추의 단단하고 고소한 맛과 강원도 특유의 담백한 양념으로 인기를 얻고 있다.

특히 올해는 지난해 호응을 얻었던 해양심층수 소금 절임 배추를 활용한 프리미엄 김장 체험 물량을 약 45% 늘렸지만, 지난 20일 예약을 시작한 당일 준비 물량이 모두 팔렸다.

축제위원회는 소비자들의 높은 수요에 대응하기 위해 앞으로도 절임 농가를 확대하고 프리미엄 김장 체험 기회를 늘릴 계획이다.

프리미엄 체험은 사전 예약제로만 운영된다.

올해 처음 개최하는 '평창 고랭지 사과 특별 홍보전'도 눈길을 끈다.

평창군 사과 연구회가 주관하는 이번 행사에서는 고랭지의 큰 일교차 속에서 재배돼 당도가 높은 평창 사과를 직접 맛보고 시중보다 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

ⓒ평창 고랭지 김장축제위원회

평창 고랭지 사과는 큰 일교차 덕분에 단단하고 아삭하며 향과 과즙이 풍부한 것이 특징이다.

20여 농가가 참여하는 농특산물 판매전과 대관령한우 특별판매대도 운영해 방문객들에게 저렴한 가격으로 평창의 우수한 농특산물을 체험할 기회를 제공한다.

대관령한우는 산간 고원지대에서 생산되는 고급 한우 브랜드이다.

11월 14~15일에는 평창군 족구협회가 주관하는 2026 평창 고랭지 김장축제 기념 족구대회 축제장 인근에서 열린다.

400여 명의 족구 동호인들이 참가해 벌이는 족구 경기를 관람하는 것도 특별한 추억이 될 수 있다.

평창군 족구협회는 평창군 족구 동호인 대회와 강원도 족구대회 참가 등을 운영하고 있다.

축제장 시설도 개선했다.

지난해 같은 공간에서 이뤄지던 김장 체험과 먹거리 터를 분리하고 김장 작업대 20개를 추가 설치했다.

새롭게 조성된 먹거리 터에서는 수육과 도토리묵을 비롯해 대관령한우 곰탕 육수와 오대산 전통 갓을 활용한 만둣국 등 지역 특색을 살린 음식을 선보인다.

김장 체험 배추와 무, 고추, 대파, 갓 등 주요 농산물은 평창산을 사용하며 나머지 재료도 국내산으로 준비한다.

축제에서는 절임 배추와 양념은 물론 비닐장갑, 앞치마, 포장용 비닐과 상자까지 제공한다.

방문객은 별도의 준비 없이 간편하게 김장을 체험할 수 있고, 완성한 김치는 현장에서 택배로 발송할 수 있다.

단, 금·토·일요일에 접수된 택배는 진부농협 냉장창고에 보관한 뒤 월요일에 발송한다는 점을 유념해야 한다.

축제장에서는 3대가 함께 김장하는 모습도 쉽게 볼 수 있다.

온 가족이 함께 김치를 담그고 나누며 우리 고유의 김장 문화를 체험할 수 있다는 점도 축제의 매력이다.

김장을 마친 뒤 인근 오대산 월정사와 전나무숲길, 선재길을 걷거나 대관령 일대의 목장과 발왕산 등을 둘러보며 늦가을 평창의 자연을 즐길 수 있다.

축제위원회는 김장 체험과 지역 관광을 연계해 방문객들의 체류와 지역 상권 이용을 유도할 계획이다.

예약 없이 김장 축제에 참가한다면 붐비는 오전 시간을 인근 관광지와 진부 시내를 둘러보고 오후 시간대에 김장 체험을 하는 것도 시간을 알뜰하게 사용하는 방법이다.

장동식 평창 고랭지 김장축제 위원장은 "평창 고랭지 김장축제는 건강한 재료로 온 가족이 함께 김치를 담그고, 아름다운 평창의 자연까지 즐길 수 있는 특별한 가을 축제"라며 "올해는 더 많은 분이 편리하게 김장을 즐길 수 있도록 정성껏 준비한 만큼 가족, 친구들과 함께 평창을 찾아 김장도 하고 오대산과 대관령의 늦가을 정취도 만끽하시길 바란다"고 말했다.

축제는 매일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영된다.

사전 예약은 공식 홈페이지와 전화로 가능하며, 현장 체험도 운영한다.

방문객은 평창사랑상품권과 고향사랑기부제 답례품을 활용해 김장 비용을 절약할 수도 있다.

평창사랑상품권 진부 시내 축협, 농협, 신협에서 구매할 수 있으며 고향사랑기부제는 축제장 내에 부스를 설치해 이용 편의를 제공한다.

평창 고랭지 김장축제는 지역 농산물 소비 촉진과 지역경제 활성화, 김장 공동체 문화 계승을 목표로 평창 고랭지 김장축제위원회가 주최하는 민간 축제다.

축제위원회는 이번 행사를 통해 평창 농산물의 우수성을 알리고 김장과 관광을 결합한 지역 축제로서의 경쟁력을 높일 계획이다.