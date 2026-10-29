헬기·드론·특수차량 출동…영주시, 재난 대응부터 복구까지 실전훈련

지진으로 건물이 무너지고 가스폭발로 발생한 불이 인근 산림으로 번지는 복합재난 상황. 영주시와 관계기관이 인명구조와 화재 진압부터 주민 대피, 피해 현장 복구까지 재난 전 과정에 대비한 합동훈련을 펼쳤다.

경북 영주시는 29일 적서동 대성청정에너지 주차장에서 ‘2026년 재난대응 안전한국훈련’을 실시했다. 대형·복합재난 발생 시 기관별 역할과 공동 대응체계를 점검하고 현장 수습능력을 높이기 위한 훈련이다.

▲ ‘2026년 재난대응 안전한국훈련’에서 소방대원들이 소방장비를 활용해 방수하며 화재 진압 훈련을 펼치고 있다. ⓒ프레시안(최홍식)

유럽연합(EU)이 시민들에게 비상시 최소 72시간을 버틸 수 있는 필수물자 준비를 권고하는 등 재난 대비의 중요성이 강조되는 가운데, 이날 훈련도 재난 초기 대응과 시민 보호, 신속한 일상 회복에 초점을 맞췄다.

훈련에는 엄태현 부시장을 비롯한 관계 공무원과 영주소방서, 영주경찰서, 영주시보건소, KT, 한국전력, 한국가스공사 대구경북본부 등 관계기관이 참여했다. 영주적십자병원과 육군 3260부대, 영주자원봉사센터, 의용소방대, 자율방재단, 안전모니터봉사단, 재난구조협회, 국민체험단 등 총 150여 명이 함께했다.

▲ 29일 ‘2026년 재난대응 안전한국훈련’ 현장에 설치된 통합지휘본부에서 엄태현영주부시장이 재난 상황에 따른 기관별 대응 절차와 협조 사항을 점검하고 있다. ⓒ 프레시안(최홍식)

훈련은 지진으로 공장 건물이 붕괴하면서 부상자와 고립자가 발생하는 상황을 가정해 시작됐다. 이어 가스 누출과 폭발로 화재가 발생하고, 불길이 강풍을 타고 인근 산림까지 확산하는 상황으로 전개됐다.

영주소방서는 특수장비를 투입해 인명구조와 화재 진압에 나섰다. 산악용 소방 특수차량은 물을 뿜으며 지상 진화를 진행했고, 소방헬기는 공중에서 진화 활동을 펼치며 지상 대응을 지원했다.

드론은 재난 현장을 신속하게 살피는 ‘전초병’ 역할을 맡았다. 상공에서 화재와 피해 상황을 파악하며 현장 대응을 뒷받침했다.

시민들의 신속하고 안전한 대피를 위한 훈련도 이어졌다. 관계기관은 주민 대피와 현장 통제, 부상자 구조·응급처치 등 단계별 대응 절차를 점검했다. 통신·전력·가스 분야 기관들도 주요 기반시설에 피해가 발생하는 상황에 대비해 역할과 협조 사항을 확인했다.

긴급 구조와 화재 진압이 마무리된 뒤에는 재난 복구체계가 가동됐다. 영주시는 재난복구상황실을 운영하며 엄태현 부시장을 중심으로 복구 지휘체계와 기관별 역할을 점검했다.

▲ ‘2026년 재난대응 안전한국훈련’에 투입된 경북소방 영주산악구조대 특수소방차량, 유니모그는 산불진압용으로 험준한 산악지형에 쉽게 접근해 화재를 진압할 수 있는 특징을 갖는다. ⓒ 프레시안(최홍식)

재난폐기물을 처리하고 파손된 건물 잔해를 치우는 등 현장 복구 절차도 모의훈련으로 진행했다. 초기 대응에 이어 현장 수습과 일상 회복까지 재난 전 과정에 대비하는 데 중점을 뒀다.

사전 모집한 국민체험단은 재난 유형별 국민행동요령을 익히고, 시민의 눈높이에서 훈련 과정을 살펴보며 현장에서 느낀 의견을 제시했다.

영주시는 이번 훈련에서 확인된 보완 사항을 재난 대응체계에 반영하고, 관계기관과 협력을 통해 현장 중심의 재난 대응역량을 강화할 계획이다.