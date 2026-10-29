한국관광공사, 단양구경시장에 ‘드라큘라 백작의 비밀상점’ 연다

시장 상인들이 비밀상점 주인으로 변신, 마늘 미식 다이닝부터 음악 퍼포먼스까지

문화체육관광부와 한국관광공사는 30~31일 충북 단양구경시장 일원에서 ‘2026 단양 갈릭 페스티벌 시즌2-드라큘라 백작의 비밀상점’을 연다.

이번 행사는 단양의 대표 특산물인 육쪽마늘과 드라큘라 판타지 콘셉트를 결합한 이색 전통시장 축제다.

ⓒ한국관광공사

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지난해 약 8900명의 관광객이 방문한 ‘드라큘라 갈릭 나이트’의 후속 행사로, 올해는 시장 상인들이 직접 ‘비밀상점’의 주인이 돼 방문객을 맞이하고 프로그램을 운영하는 등 상인 중심의 축제로 한층 발전시켰다.

축제 기간 단양구경시장은 드라큘라 백작의 비밀상점으로 변신한다.

참여 점포들은 드라큘라 테마 장식과 비밀상점 표식을 내걸고, 단양 마늘을 활용한 먹거리와 다양한 지역 특산품을 선보인다.

방문객들은 시장 곳곳의 비밀상점을 찾아 스탬프를 모으며 이색적인 쇼핑과 시장 탐방의 재미를 느낄 수 있다.

ⓒ한국관광공사

주요 프로그램으로는 ▲단양 마늘과 지역의 식재료를 활용한 4코스 특별 다이닝 ‘비밀의 만찬’(사전 예약제) ▲시장 곳곳을 누비는 ‘불멸자 퍼레이드’ ▲동아오츠카와 협업한 나랑드사이다 활용 이색 음료 체험 ‘비밀 포션’ ▲지역 전통주를 활용한 ‘전통주 칵테일 바’ ▲음악·퍼포먼스가 어우러진 야간 프로그램 ‘연금술사의 주조실 & 비밀의 파티’ ▲충북문화재단 협업 재즈·거리악사 공연 등 다채로운 미식·체험·문화 프로그램이 마련된다.

공사 강유영 지역관광육성팀장은 29일 “단양구경시장은 2023년부터 2026년까지 K-관광마켓으로 선정된 대표 전통시장”이라며, “이번 축제를 통해 단양 육쪽마늘의 매력을 색다른 관광콘텐츠로 널리 알리고, 전통시장이 지역의 문화와 관광을 동시에 즐길 수 있는 복합문화 관광명소로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

행사 기간에는 ‘K-관광마켓 스마일 캠페인’을 함께 추진한다.

가격정찰제, 카드결제 환영, 청결·위생, 친절 등 4대 실천 과제를 확산해 전통시장의 관광서비스 경쟁력을 높인다.

또한 시장에서 2만 원 이상 구매 영수증을 인증한 방문객에게 룰렛 이벤트 참여 기회를 제공하고, 전통시장 바우처와 기념품 등을 경품으로 증정한다.

단양구경시장은 조선 시대부터 이어진 단양 전통시장이 전신이며, 1985년 충주댐 건설로 옛 단양읍이 수몰되자 신단양으로 옮겨 조성됐다. 이름은 단양팔경에 더한 아홉 번째 경관이라는 뜻과 시장을 구경한다는 의미를 함께 담고 있다.