강원랜드, 동계 성수기 대비 메뉴 품평회…리조트 미식 경쟁력 강화

강원랜드(대표이사 김도균)가 운영하는 하이원리조트가 29일 컨벤션타워 연회장에서 동계 성수기를 앞두고 리조트 방문객들에게 고품격 먹거리를 선보이기 위한 ‘동계 성수기 메뉴 품평회’를 했다고 밝혔다.

이번 행사에는 김도균 대표이사를 비롯해 임우혁 노동조합 위원장, 장경렬 상임감사위원, 유정배 부사장, 심형우 사무국장을 비롯한 임직원들이 참석해 각 영업장별 신메뉴를 직접 시식하고 평가했다.

ⓒ강원랜드

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품평회에서는 새롭게 선보일 마팔디네 생면 스테이크 파스타, 한방 간장게장, 치즈 랍스터&블랙트러플 크림파스타, 레드와인 살치살 시어드 스테이크, 하이원 효종갱 등 차별화된 시그니처 메뉴들이 대거 공개돼 임직원들의 큰 호응을 얻었다.

김도균 대표이사는 “동계 성수기를 맞아 하이원리조트를 찾는 고객들에게 최상의 미식 경험을 제공하는 것은 매우 중요한 과제”라며 “앞으로도 고객 니즈를 반영한 감각적인 메뉴 개발과 차별화된 시그니처 메뉴 확대를 통해 리조트 경쟁력을 높여 가겠다”고 전했다.

한편, 강원랜드는 이번 품평회에서 나온 의견들을 바탕으로 메뉴의 완성도를 더욱 높여 다가오는 겨울 고객들에게 선보일 계획이다.

아울러 하이원리조트 조리팀은 11월 룩셈부르크에서 열리는 요리 월드컵에 참가해 하이원의 우수한 조리 역량을 세계무대에서 선보인다.

룩셈부르크 요리 월드컵은 세계조리사회연맹이 공식 인증하는 국제 요리 대회로, 4년마다 룩셈부르크에서 열린다.