[인사] 보령시, 2026년 하반기 수시 인사발령(2026.11.1.字)

◇4급 전보

△웰니스복지국장 김선미 △에너지해양국장 이수형 △행정안전국장 오제은

◇5급 승진 및 파견

△행정지원과((재)섬비엔날레조직위원회) 최승연

◇5급 전보

△인구전략실장 이용희 △웰니스정책과장 김건호 △문화교육과장 임춘자 △자원순환과장 이선용 △공원녹지과장 이인행 △허가과장 김양집 △회계과장 이관복

◇6급 승진

△기획감사실 류솔 △기획감사실 전종배 △기획감사실 조태연 △문화교육과 홍태현 △체육진흥과 이미연 △지역경제과 서주연 △허가과 조은샘 △대외협력과 김시연 △세무과 정미나 △기획감사실 한승민 △경로장애인과 신소진 △경로장애인과 정제국 △가족지원과 김영민 △문화교육과 오성혁 △체육진흥과 김윤홍 △농업기술센터 김문식 △산림과 최광명 △농업기술센터 고경림 △해양정책과 김승원 △수산과 유병윤 △기획감사실 원정희 △보건소 고혜원 △보건소 김아름 △자원순환과 김미소 △수도과 조안식 △토지정보과 박선민 △안전총괄과 전광배

◆6급 전보

△기획감사실(생명존중팀장) 오율리 △인구전략실(인구정책팀장) 안오순 △인구전략실(인재양성팀장) 이미영 △인구전략실(청년정책팀장) 한인정 △인구전략실(생활인구팀장) 김진원 △인구전략실(외국인지원팀장) 이정민 △AI홍보실(AI정책팀장) 박효정 △웰니스정책과(웰니스정책팀장) 박종식 △웰니스정책과(웰니스산업팀장) 선우사라 △웰니스정책과(새마을자치팀장) 오다미 △웰니스정책과(마을활력팀장) 장석현 △문화교육과(평생교육팀장) 윤서연 △체육진흥과(체육지원팀장) 황미희 △관광과(관광마케팅팀장) 이예원 △관광과(해양관광개발팀장) 김희진 △관광과(국가유산팀장) 이상섭 △복지정책과(통합조사관리팀장) 양경석 △가족지원과(여성가족팀장) 임미숙 △가족지원과(아동청소년팀장) 함종숙 △에너지과(폐광지역지원팀장) 최윤정 △에너지과(에너지현안대응TF팀장) 박원종 △산림과(특별방제TF팀장) 김동일 △해양정책과(섬발전팀장) 서세식 △수산과(어업지원팀장) 김홍수 △수산과(어업계절근로운영TF팀장) 이재언 △해수욕장경영과(무창포운영팀장) 손장석 △해수욕장경영과(시설관리팀장) 김명호 △지역경제과(기업유치지원팀장) 김창선 △지역경제과(일자리정책팀장) 김유미 △허가과(토지이용남부팀장) 강전석 △건설과(건설행정팀장) 허석 △도시과(도시재생사업팀장) 장미정 △도로과(도로관리팀장) 이재용 △수도과(하수도팀장) 박정근 △수도과(누수관리TF팀장) 심우창 △행정지원과(서무팀장) 한일권 △행정지원과(비서관) 최인환 △안전총괄과(재난상황관리팀장) 김승주 △열린민원과(기록행정팀장) 라일옥 △보건행정과(진료팀장) 강공선 △보건행정과(복합타운운영팀장) 이준형 △건강증진과(건강돌봄팀장) 이소영 △농업지원과(지도기획팀장) 임지혜 △원산출장소(총무팀장) 이종욱 △원산출장소(개발팀장) 최은조 △AI홍보실 고은경 △웰니스정책과 김동균 △문화교육과 조유미 △복지정책과 주신영 △주포면 이현정 △주교면 배홍식 △오천면 김유미 △청소면 최정은 △청라면 장기철 △남포면 조진상 △남포면 오민아 △대천1동 신은호 △대천2동 유혜진 △대천3동 이은혜 △대천4동 안성현