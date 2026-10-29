한림성심대 ‘WERUN WE路’ 캠페인 동참…지역 환경 보호 실천

한림성심대학교(총장 문영식)는 지난 28일 의료기관으로써 사회적 책임을 다하기 위해 한림대학교의료원에서 주관하는 ‘WERUN WE路’ 캠페인에 동참하고자 ‘클린워크’ 행사를 진행했다고 밝혔다.

이날 행사는 청정 환경 조성과 지역사회와의 상생을 위해 문영식 총장을 비롯한 교직원 90명이 자발적으로 참여했다.

ⓒ한림성심대

만천로 산책 코스 일원에서 쓰레기 줍기 등 환경 정화 활동을 진행했고, 춘천시에서는 행사에 필요한 쓰레기봉투를 무상으로 지원하며 환경정화 활동에 힘을 보탰다.

한림성심대학교는 이번 클린워크 행사 외 연탄나눔 봉사, 헬스케어 나눔 프로그램, 지역사회 재능기부 프로그램 등 다양한 활동을 통해 지역사회와 함께하는 대학으로서의 사회적 가치를 실현하고자 지속적으로 노력하고 있다.

한림대학교의료원은 성심병원·강남성심병원·춘천성심병원·한강성심병원·동탄성심병원 등 5개 병원을 운영하며, 진료·연구·교육을 연계하는 의료기관이다.

문영식 총장은 “이번 클린워크는 ESG 경영을 바탕으로 한 환경정화 활동으로 지속 가능한 지역 환경 조성에 기여하는 뜻깊은 시간이었다”고 했다.

한편, 신입생에게 첫 학기 50%의 장학금을 지급(정원 내 국가장학금 신청 필수)하는 한림성심대학교의 2027학년도 수시 2차 원서접수 기간은 11월 11일부터이다.