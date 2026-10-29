이명희 경북도의원, 국민의힘 전국여성지방의원협의회 수석부회장 선임

이명희 경상북도의원(국민의힘·구미)이 국민의힘 전국여성지방의원협의회 수석부회장에 선임되며 여성 정치 리더로서의 활동 영역을 넓혔다.

이 의원은 지난 27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘제7대 국민의힘 전국여성지방의원협의회 총회’에서 수석부회장으로 선임됐다.

‘여성정치, 대한민국을 연결하다’를 슬로건으로 열린 이번 총회에는 전국 각지에서 활동하는 여성 지방의원들이 참석해 의정활동 경험을 공유하고, 여성 정치의 역할 확대와 지역 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.

특히 지역 현장에서 축적한 정책 경험을 중앙 정치와 연결하고, 여성 지방의원 간 교류와 협력을 강화하는 데 뜻을 모았다.

이 의원은 “여성 지방의원들의 목소리가 지역을 넘어 중앙의 정책으로 이어지고, 현장에서 쌓은 경험이 실질적인 변화로 연결될 수 있도록 노력하겠다”며 “지역을 지켜온 여성의 힘으로 대한민국의 더 나은 내일을 열어가겠다”고 밝혔다.

이어 “수석부회장으로서 맡은 역할에 최선을 다하고, 구미와 경북의 목소리를 더 넓게 전달하겠다”며 지역 현안 해결과 여성 정치 참여 확대에 대한 의지를 강조했다.

이 의원은 앞서 지난 9월 30일 열린 ‘제4회 양성평등정책대상’ 시상식에서 지방의원 부문 최우수상을 수상하며 여성과 취약계층의 권익 향상을 위한 의정활동 성과를 인정받았다.

그동안 돌봄 종사자의 근로 여건 개선과 여성친화도시 조성 등 생활 밀착형 정책 마련에 힘써 온 이 의원은 이번 수석부회장 선임을 계기로 지역 현장의 목소리를 전국 단위 정책 논의로 확장하는 데 주력할 것으로 보인다.