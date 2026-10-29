경북교육청, 교육부 평가 3년 연속 ‘전 지표 통과’…교육행정 역량 입증

(수정본)경북교육청이 교육부 주관 시도교육청 평가에서 3년 연속 모든 평가지표를 통과하며 교육정책 추진 역량을 인정받았다. 2026년 교육부가 실시한 ‘시도교육청 평가’에서 경북교육청은 4개 영역 17개 평가지표를 모두 통과했다고 29일 밝혔다.

시도교육청 평가는 교육부가 매년 전국 16개 시도교육청을 대상으로 국가 교육정책과 주요 시책사업의 추진 실적을 종합적으로 점검하는 제도다.

올해는 국정과제와 국가시책사업을 중심으로 인공지능(AI) 미래인재 양성, 국가책임 공교육 강화, 학생 맞춤형 교육·돌봄 지원, 학교공동체 회복 등 4개 영역에서 17개 지표를 평가했다.

경북교육청은 2024년과 2025년 모든 평가지표를 충족해 2년 연속 최우수 등급을 받은 데 이어 올해도 17개 지표를 모두 통과하는 ‘올 패스(ALL PASS)’를 달성했다.

다만 올해부터는 기존 최우수·우수·보통·미흡 등 4단계 등급제가 폐지되면서 별도의 등급 없이 지표별 통과 여부로 평가 결과가 발표됐다.

평가 성과는 재정 인센티브 확보로도 이어졌다.

경북교육청은 2025년과 2026년 우수한 평가 결과를 바탕으로 총 13억 2,500만 원의 재정 인센티브를 확보해 주요 교육사업에 활용하고 있다.

올해 역시 모든 지표를 통과하면서 2027년 재정 인센티브 2억 5천만 원을 추가로 지원받게 됐다. 확보한 재원은 경북교육의 주요 역점사업을 추진하는 데 투입할 계획이다.

임종식 교육감은 “교육공동체가 함께 쌓아 온 노력과 역량으로 이룬 성과”라며 “앞으로도 인공지능(AI) 전환과 맞춤성장, 안심학교, 지역상생, 공감행정을 중심으로 모든 아이가 저마다의 꿈을 키우는 따뜻한 경북교육을 실현하겠다”고 밝혔다.