강원대 디지털밀리터리학과 조훈희 교수, ‘국방기술진흥연구소장’ 취임

강원대학교(총장 정재연) 춘천캠퍼스(캠퍼스총장 유기억) IT대학 디지털밀리터리학과 조훈희 교수가 29일 ‘국방기술진흥연구소장’으로 취임했다.

▲강원대학교 춘천캠퍼스 IT대학 디지털밀리터리학과 조훈희 교수. ⓒ강원대

국방기술진흥연구소는 국방 핵심기술 기획·관리와 방위산업 기술진흥, 국방 중소·벤처기업 육성, 방산혁신클러스터 조성 등을 수행하며 미래 국방과학기술 확보와 방산기업의 기술혁신을 지원하는 국방 분야 전문기관이다.

조훈희 교수는 일본 쓰쿠바대학에서 기계시스템공학 석사와 지능기능시스템공학 박사 학위를 취득했다.

방위사업청에서 전술정보통신체계사업팀장과 국방로봇사업팀장, 연구개발사업 조정 TF팀장, 기동사업부장 등 주요 보직을 역임하며 국방 연구개발과 무기체계 획득·사업관리 분야에서 전문성을 쌓아왔다.

특히 방위사업청 기동사업부장 재직 당시 기동무기체계 획득과 사업관리 업무를 수행하며 국방전력 증강과 방위사업 발전에 기여했다.

이후 한국연구재단(NRF) ‘전문경력인사 활용지원사업’을 통해 강원대학교 디지털밀리터리학과 초빙교수로 재직하면서 방위사업개론과 무기체계론 등을 강의해 학생들에게 국방과학기술 및 방위사업 분야의 전문지식과 현장 경험을 전수해 왔다.

또한 방위사업청에서 축적한 무기체계 획득과 연구개발 경험을 교육에 접목해 학생들의 국방 분야 실무 이해도를 높이고 미래 첨단국방 전문인력 양성에 기여하는 한편, 강원대학교 첨단군사과학기술연구소의 산·학·연·군 협력 확대에도 힘써왔다.

방위사업청은 국방부 소속 중앙행정기관으로, 방위력 개선사업과 군수물자 조달, 방위산업 육성을 하고 있다.

앞으로 강원대학교는 국방과학기술 분야 전문기관과의 교류·협력 기반을 확대하고, 국방 연구개발과 방위사업 분야의 연계를 강화해 미래 국방혁신과 국가 방위산업 발전에 기여할 수 있는 연구·교육 협력을 지속적으로 추진할 계획이다.

김익현 강원대학교 첨단군사과학기술연구소장 및 디지털밀리터리학과장은 “조훈희 교수는 방위사업청 주요 보직을 두루 역임한 국방과학기술 전문가로, 강원대학교 초빙교수로 재직하며 풍부한 실무 경험과 전문지식을 학생들에게 전수해 미래 국방인재 양성에 크게 기여했다”며 “이번 국방기술진흥연구소장 취임을 진심으로 축하하며, 앞으로 국방과학기술 혁신과 방위산업 경쟁력 강화에 중추적인 역할을 해주시기를 기대한다”고 밝혔다.