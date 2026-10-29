포특사, 포항 죽장면서 6·25 전사자 유해발굴 개토식…4주간 발굴작전

2024년 2구·2025년 4구 수습…호국영령 찾아 가족 품으로

포항특정경비지역사령부(포특사)는 29일 경북 포항시 북구 죽장면 고로쇠 광장에서 6·25전쟁 전사자 유해발굴 개토식을 열었다.

행사에는 박성순 포항특정경비지역사령관(해병소장)을 비롯해 국방부 유해발굴감식단, 포항시 관계자, 6·25 참전유공자회 등 민·관·군 관계자 60여 명이 참석했다.

추념사와 참전용사 회고사, 종교의식, 헌화·분향에 이어 참석자들은 시삽을 하며 본격적인 발굴의 시작을 알렸다.

유해발굴작전은 오는 11월 2일부터 27일까지 포항시 죽장면 대우산 일대에서 진행된다.

이곳은 6·25전쟁 당시 낙동강 방어선 전투가 벌어졌던 지역으로, 2024년부터 발굴작전이 이어지고 있다.

앞서 2024년 2구, 지난해 4구의 유해를 수습했다.

이번 작전에는 1사단 포병대대 장병과 국방부 유해발굴감식단 전문요원 등 140여 명이 참여한다.

배상호 중령은 “국가를 위해 산화하신 선배 전우들의 유해를 한 분이라도 더 찾아 가족의 품으로 모실 수 있도록 안전을 최우선으로 임무를 완수하겠다”고 말했다.

부대는 발굴작전 종료 후 국방부 유해발굴감식단과 협의해 영결식을 진행할 예정이다.