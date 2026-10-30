변광용 거제시장, 정부예산 심의 앞두고 '잰걸음'

변광용 거제시장은 2027년도 정부예산 국회 심의를 앞두고 지난 28일과 29일 이틀간 국회를 방문했다.

변 시장은 이광재 국회 예산결산특별위원장을 비롯해 예결위 허성무 의원·국토교통위 염태영 의원·국방위 김성회 의원을 잇따라 만나 주요 사업의 필요성을 설명하고 국회 차원의 적극적인 지원을 요청했다.

이번 방문에서는 거제~통영 고속도로 건설과 한-아세안 국가정원 조성을 핵심 현안으로 집중 건의했다.

▲변광용 거제시장(왼쪽)이 이광재 국회 예산결산특별위원장을 만나고 있다. ⓒ거제시

변 시장은 "거제~통영 고속도로는 남해안권 광역 교통망 확충과 조선산업 물류 경쟁력 강화를 위한 핵심 기반 시설로 지난해 예비타당성조사를 통과했다"며 "핵심사업의 본격적인 추진을 위해 후속 절차에 필요한 국비 반영을 요청했다"고 밝혔다.

변 시장은 또 "한-아세안 국가정원에 대해서는 국가 간 교류·협력의 상징이자 남해안 관광의 새로운 성장동력이다"면서"예비타당성조사 면제 등 정책적 지원을 건의했다"고 덧붙였다.

변 시장은 "예결위원이자 국방위원인 김성회 국회의원에게 '대통령의 섬' 저도를 차별화된 역사문화 관광지로 조성하기 위한 관광 기반 확충과 콘텐츠 개발을 건의했다"고도 말했다.

변광용 시장은 "이번에 건의한 사업들은 거제의 미래 성장동력을 확보하고 지역 경쟁력을 높이기 위한 핵심사업이다"고 하면서 "국회·중앙부처와 긴밀히 협력해 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.