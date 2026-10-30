경기도, 청소년 외상예방 교육·권역외상센터 견학 진행

경기도가 제2회 손상예방의 날(11월 1일)을 맞아 청소년들의 안전의식을 높이고 응급상황 대응 능력을 강화하기 위한 교육·견학 행사를 진행했다.

도는 지난 28일부터 29일까지 도내 학생과 학부모, 인솔교사 등 80명을 대상으로 ‘청소년 외상예방 교육 및 권역외상센터 견학 행사’를 개최했다고 30일 밝혔다.

▲‘청소년 외상예방 교육 및 권역외상센터 견학 행사’ 현장 ⓒ경기도

이번 행사는 경기도 외상체계지원단 주관으로 진행됐으며, 28일에는 아주대학교병원 경기남부권역외상센터에서, 29일에는 가톨릭대학교 의정부성모병원 경기북부권역외상센터에서 각각 40명이 참여했다.

참여자들은 일상생활에서 발생할 수 있는 각종 손상사고의 예방 방법과 응급상황 발생 시 초기대응 요령을 배우고, 중증외상환자의 신속한 이송과 전문적인 치료를 담당하는 권역외상센터의 역할을 이해하는 시간을 가졌다.

특히 외상소생실과 외상중환자실, 외상수술실, 운항통제실, 헬기 이착륙장(헬리패드) 등 주요 시설을 둘러보며 중증외상환자가 이송된 이후 응급처치와 전문적인 치료를 받기까지의 과정을 살펴봤다. 학부모와 인솔교사도 함께 참여해 가정과 학교에서 실천할 수 있는 안전관리의 중요성을 공유했다.

손상은 질병을 제외한 각종 사고와 재해, 중독 등 외부 위험요인으로 발생하는 신체적·정신적 건강 문제를 의미한다. 손상예방의 날은 관련 법률에 따라 손상예방에 대한 국민의 이해를 높이고 사회적 공감대를 확산하기 위해 매년 11월 1일로 지정된 법정 기념일이다.

도는 전국 시·도 최초로 ‘경기도 지역외상체계 관리·지원에 관한 조례’와 ‘경기도 손상 예방 및 관리에 관한 조례’를 제정하고, 경기도 외상체계지원단을 설치해 중증외상환자 이송·진료체계 개선과 손상관리 사업을 추진하고 있다. 아울러 예방가능외상사망률 감소를 위한 체계적인 관리와 도민 대상 교육·홍보를 통해 지역사회 안전문화 확산에도 힘쓰고 있다.

유권수 도 응급의료과장은 “이번 행사가 청소년들이 손상예방의 중요성을 인식하고 응급상황에서의 올바른 대처 방법을 배우는 뜻깊은 시간이 됐길 바란다”며 “앞으로도 도민들이 일상에서 안전을 실천할 수 있도록 손상예방 교육과 홍보를 지속 확대하겠다”고 말했다.