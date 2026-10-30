대전시, 11월부터 국회캠프 가동…내년 국비 5조406억원 확보 총력

▲대전시청 전경 ⓒ대전시

대전시가 내년도 국비 확보를 위해 11월부터 국회 캠프를 가동한다.

대전시는 국회 예산심사에 신속히 대응하고 지역 핵심사업의 정부 예산 반영을 확대하기 위해 국회 현장에 전담 인력을 상주시킬 계획이라고 밝혔다.

국회 캠프는 대전시 국비팀을 중심으로 대외협력본부와 국회협력관이 협력하는 방식으로 운영된다. 국회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심사에 대응하고 정부와 지역 정치권의 협조를 이끌어낼 방침이다.

특히 정부 예산안에 반영되지 않았거나 일부만 반영된 주요 현안사업의 국비 증액에 집중한다.

주요 증액 건의 사업은 충청권 광역철도 1단계 건설 194억원, 융복합 특수영상콘텐츠 클러스터 구축 51억원, 온통대전 연계 생활경제 AI플랫폼 구축 50억원 등이다.

또 외삼~유성 BRT 연결 호남지선 통과 지하차도 28억5000만원, 공공어린이재활병원 운영비 25억1000만원, 혁신 신약 연구개발 가속화 플랫폼 구축 14억원, 법동 소류지 통과박스 연결도로 개설 14억4000만원, 국가반도체종합연구소 5억원 등도 포함됐다.

대전시는 내년도 국비 확보 목표액을 전년보다 5% 늘어난 5조406억원으로 설정했다.

이를 위해 지난 4월까지 세 차례 국비발굴사업 보고회를 개최했으며, 허태정 시장과 행정부시장, 실·국장 등이 중앙부처와 국회 등을 방문해 주요사업의 필요성을 설명해 왔다.

박연병 대전시 행정부시장은 “어려운 지방재정 여건 속에서 지자체 간 국비 확보 경쟁이 치열할 것으로 예상된다”며 “지역 정치권과 긴밀히 협력해 내년도 국비를 최대한 확보하겠다”고 말했다.