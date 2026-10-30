지역 주민들 전담 운영, 문경읍 ‘주흘영화관’ 입소문 타고 인기

지역 주민들이 전담해 운영하고 있는 영화관이 입소문을 타면서 인근 지역에 까지 인기를 모으고 있어 화제다.

경북 문경시 문경읍의 ‘주흘영화관’이 그 주인공이다.

문경시의 도시재생지원사업으로 조성된 문경읍 ‘주흘영화관’이 지역 주민의 문화 거점을 넘어 인근 지자체에서도 찾아오는 문화 명소로 호평받고 있다.

문경시도시재생지원센터에 따르면 경북 상주시 소재 초등학교 및 병설유치원 학생과 교직원 등 25명이 단체 관람을 위해 지난 27일 '주흘영화관'을 찾았다.

이날 유치원생 및 초등학교 1, 2학년으로 구성된 관람단은 애니메이션 ‘옥토넛 콰지의 깜짝 어드벤처’를 관람하며 높은 집중도와 만족도를 보였다.

▲문경읍 주흘영화관 단체관람 사진ⓒ문경시 제공

이번 방문은 '주흘영화관'의 쾌적한 시설과 친절한 서비스가 입소문을 타면서 인근 상주시에서도 영화 관람을 위해 찾아오는 발길이 꾸준히 이어지고 있음을 보여주는 사례다.

이날 학생들을 인솔해 방문한 A교사는 “훌륭한 문화 시설을 갖추고 이를 지원하는 환경이 부럽다”며 “타 지역에서 방문했음에도 한결같이 친절하게 응대해 주신 영화관 관계자분들께 깊이 감사드린다”며 만족감을 보였다.

'주흘영화관'은 현재 9명의 지역 주민이 운영하고 있다. 상영작 선정부터 스케줄 조율, 실제 상영, 시설 관리 및 홍보물 제작에 이르기까지 영화관 운영 전반을 주민 스스로 해결하고 있다.

문경시도시재생지원센터 윤효근 센터장은 “주민들의 손으로 직접 꾸려가는 작은 영화관을 인근 지역에서도 찾아주셔서 큰 보람을 느낀다”며 “어린이부터 어르신까지 누구나 편안하게 문화를 향유할 수 있는 공간이 되도록 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.