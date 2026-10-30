국가철도공단, AI·첨단 탐지기술 공개…철도 기술경쟁력 강화

▲국가철도공단이 인공지능(AI)과 첨단 탐지 기술을 앞세워 미래 철도산업의 기술 경쟁력 강화에 나선다 ⓒ국가철도공단

국가철도공단이 인공지능(AI)과 첨단 탐지기술을 활용한 철도 안전·운영 기술 개발 성과를 공개했다.

국가철도공단은 29일부터 31일까지 제주 휘닉스아일랜드에서 열리는 ‘2026년 한국철도학회 추계학술대회’에 참가해 주요 연구개발 성과를 선보인다고 밝혔다.

이번 학술대회는 철도분야 산·학·연 전문가들이 최신 기술과 연구동향을 공유하고 산업 발전 방안을 논의하는 자리다.

공단은 전시부스를 통해 소음·진동 저감용 방진체결장치, AI 기반 철도신호연동 시험기 로봇, GPR-AI 융합선로하부 공동탐지시스템 등 핵심기술 3종을 소개한다.

특히 방진체결장치는 최고 시속 250㎞의 열차운행 환경에서도 진동을 3dB 이상 줄일 수 있는 기술로, ‘2026년 철도 10대 기술상’에 선정됐다.

AI 철도신호연동 시험기 로봇은 시험 과정을 자동화해 작업 효율을 높이고 비용을 줄이는 기술이다.

GPR-AI 융합 공동탐지시스템은 지표투과레이더(GPR)와 AI를 결합해 철도 선로 아래 빈 공간을 탐지하는 기술로, 시설물 안전관리의 효율성을 높일 것으로 기대된다.

두 기술은 민관 공동 기술사업화 연구개발(R&D) 과제로 추진돼 민간기업과의 협력 성과를 담고 있다.

공단은 학술대회 기간 노반과 궤도설계·시공기준 고도화 등 8개 주제의 특별세션도 운영해 철도건설기술의 현장 적용방안을 논의할 예정이다.

정진혁 국가철도공단 이사장은 “철도는 지역을 연결하는 교통수단을 넘어 미래 모빌리티의 중심으로 발전해야 한다”며 “산·학·연 협력을 강화해 철도산업의 기술혁신과 경쟁력 향상에 힘쓰겠다”고 말했다.