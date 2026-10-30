한국수자원공사, AI 활용 안전관리 혁신…직원 아이디어 현장 적용

▲한국수자원공사(K-water)는 29일 대전 본사에서 직원 주도의 혁신 성과를 공유하는 ‘2026 혁신 챌린지 최종 경연’을 개최했다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사(K-water)가 직원들의 창의적인 아이디어를 활용해 인공지능(AI) 기반 물 관리와 공공서비스 혁신에 나섰다.

한국수자원공사는 29일 대전 본사에서 ‘2026 혁신 챌린지 최종 경연’을 개최했다고 밝혔다.

올해로 21년째를 맞은 혁신 챌린지는 직원들이 제안한 아이디어를 실제 업무와 공공서비스에 적용하기 위한 프로그램이다.

올해는 AI전환과 국민안전, 체감혁신, 균형발전 등 4개 분야에서 과제를 발굴했으며, 내부 심사를 통과한 10개 팀이 최종 경연에 참여했다.

수상작은 내·외부 전문가 평가와 대국민 투표 결과를 합산해 선정했다.

대상은 ‘사진 한 장으로 위험을 찾는, 내 손 안의 안전비서’가 차지했다.

이 기술은 스마트폰으로 촬영한 사진을 활용해 시설물의 높이와 기울기를 측정하고, 관련 안전 법령과 위험 요인을 분석해 개선 보고서까지 자동 생성하는 AI 영상분석 서비스다.

우수과제로는 악천후에도 하천 위험을 자동 탐지하고 계도하는 ‘AI 하천순찰대’와 카카오톡을 통해 물 정보와 재난대피 정보를 제공하는 서비스 등이 선정됐다.

지난해 대상작인 지반침하·싱크홀 예측 AI 기술도 침하량 예측 기능 등을 활용해 서비스 적용 범위를 확대하고 있다.

한국수자원공사는 이번 경연에서 발굴된 우수과제의 현장 실증과 후속 사업화를 지원할 계획이다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “직원들의 현장 경험과 창의적인 아이디어가 차세대 AI 물 관리 혁신으로 이어져 국민 삶의 질을 높이는 실질적인 성과를 만들어내길 기대한다”고 말했다.