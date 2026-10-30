2027 대구세계사격선수권대회 조직위원회, 공식 홈페이지 오픈

2027 대구세계사격선수권대회 조직위원회(이하 조직위)는 전 세계 사격 팬 및 참가 선수단과의 소통을 강화하고 대회 정보를 신속하게 제공하기 위해 공식 홈페이지를 정식 오픈했다.

이번에 개설된 공식 홈페이지는 한국어와 영어를 기본으로 지원하며, 경기 정보와 대회 소개 등 주요 정보를 확인할 수 있다.

또 대회 기간 동안 대구를 찾는 방문객들을 위해 지역 관광지, 숙박시설, 음식점 등 다양한 관광·편의 정보도 함께 제공해 대회와 지역 관광을 연계한 콘텐츠도 강화했다.

조직위는 이번 홈페이지 개설을 통해 대구 시민의 관심을 높이고 대회 홍보를 강화할 방침이다. 특히 모바일 환경에 최적화된 시스템을 적용해 경기장 어디에서든 스마트폰으로 경기 결과와 주요 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

이와 함께 조직위는 글로벌 사격 팬들과의 접점을 넓히기 위해 인스타그램, 블로그, 유튜브 등 공식 소셜 네트워크 서비스(SNS) 채널을 동시에 가동한다.

공식 SNS에서는 대회 준비 과정과 선수단 소식, 사격 종목 소개 등을 카드뉴스와 영상으로 전달할 예정이다. 이와 함께 SNS 채널 활성화를 위한 팔로우 이벤트 등을 대회 전까지 수시로 실시할 예정이다.

안현정 2027대구세계사격선수권대회 조직위 기획운영부장은 “공식 홈페이지는 전 세계 90여 개국 선수단과 팬들이 대구를 만나게 되는 첫 번째 관문”이라며 “대회 준비 상황을 투명하게 공개하고 최신 정보를 신속히 제공해 성공적인 대회 개최의 발판으로 삼겠다”고 말했다.

한편 2027 대구세계사격선수권대회는 국제사격연맹(ISSF) 주관으로 90여 개국 2천여 명의 선수단이 참가하는 세계 최고 권위의 사격 대회로, 대구 국제사격장 일원에서 열릴 예정이다. 자세한 내용은 공식 홈페이지(daegu2027.com)에서 확인할 수 있다.