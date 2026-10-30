부천시, ‘빙파니아’ 12월 19일 개장…국내 최대 규모 아이스링크

경기 부천시가 겨울철 시민들에게 다양한 스포츠와 체험 기회를 제공하기 위해 부천종합운동장 원형광장에 조성 중인 대규모 아이스링크가 오는 12월 19일 개장한다.

부천시는 지난 25일부터 ‘2026~2027시즌 부천 아이스월드 빙파니아’ 조성을 위한 시설공사에 착수했다고 30일 밝혔다. 약 7000㎡ 규모의 원형광장에 아이스링크와 편의시설, 체험 공간 등을 마련한다.

▲빙파니아 시설 공사 현장 ⓒ부천시

핵심 시설인 아이스링크는 가로·세로 50m, 약 2500㎡ 규모로 국내 최대 규모의 단일 아이스링크로 조성된다. 냉동·정빙 설비와 안전펜스를 비롯해 매표소, 스케이트 대여소, 의무실, 물품 보관실 등 이용객 편의시설도 갖춘다.

링크 주변에는 약 480㎡ 규모의 매점과 휴게실을 마련하고 화장실 2개 동도 설치한다. 지역 소상공인과 연계한 먹거리쉼터를 운영해 시민들이 스케이트와 함께 먹거리와 휴식을 즐길 수 있도록 할 계획이다.

겨울 분위기를 더할 볼거리와 체험 프로그램도 마련된다. 링크장 중앙쉼터와 루미나리에, 메인 트리 등 겨울 테마 조형물과 포토존을 설치하고 빙어 잡기, 컬링 체험, 전통 민속놀이 등 다양한 프로그램을 운영한다. 야간 경관조명도 설치해 저녁 시간에도 즐길 수 있는 공간으로 꾸민다.

시는 개장 전까지 시설 설치를 마무리하고 냉동·정빙 설비와 안전시설 등을 종합적으로 점검해 안전한 운영환경을 확보할 방침이다.

빙파니아는 12월 19일부터 내년 2월 9일까지 운영된다. 무료 스케이트 강습과 시민 참여 프로그램을 마련하고, 이용료 일부를 지역 상품권으로 환급하는 방안도 추진해 지역 상권과의 연계를 강화할 예정이다.

유성준 시 문화체육국장은 “개장까지 남은 기간 시설 조성과 안전 점검에 집중하겠다”며 “시민들이 스케이트와 다양한 겨울철 체험을 함께 즐길 수 있는 공간으로 선보이겠다”고 말했다.