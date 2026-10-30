대전시, 해외바이어 수출상담회서 179억원 상담 성과

▲ 28일 대전 호텔ICC에서 열린 '해외 바이어 초청 비즈니스 상담회'에서 해외 바이어와 대전 기업 관계자들이 수출상담을 하고 있다. ⓒ대전일자리경제진흥원

대전시가 해외 바이어 초청 수출상담회에서 179억원 규모의 상담실적을 거뒀다.

대전시와 대전일자리경제진흥원은 지난 28일 유성구 호텔ICC에서 열린 ‘해외 바이어 초청 비즈니스 상담회’에서 총 424건, 1233만 달러(약 179억원) 규모의 수출 상담이 진행됐다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 ‘2026 세계한상수출상담회’와 연계해 마련됐으며, 중국과 일본, 베트남, 미국 등 해외 바이어 55개사 62명과 대전 기업 74개사 등 200여명이 참여했다.

해외 바이어 가운데 35개사는 대전시 해외통상사무소가 현지에서 발굴했으며, 나머지 20개사는 재외동포청의 한상네트워크를 통해 초청했다.

일본의 돈키호테 운영사인 팬퍼시픽인터내셔널홀딩스(PPIH)와 이토요카도, 미국의 컨티넘 헬스케어 네트워크 등 주요 유통·의료 기업도 참가했다.

상담에서는 화장품과 식품, 생활용품, 바이오·의료기기 등의 해외 유통망 진출과 기술협력 방안이 논의됐다.

전체 상담액은 1233만 달러이며, 이 가운데 계약 추진액은 411만 달러(약 60억원)로 집계됐다.

현장에서는 지역 기업 4곳과 해외 바이어 4곳이 수출계약 1건과 기술검증·현지총판 관련 업무협약 등 총 4건, 105만 달러(약 14억원) 규모의 계약·협약을 체결했다.

대전시는 상담회에 앞서 해외 바이어들에게 지역 의료 웰니스와 관광자원을 소개하는 프로그램도 운영했다.

최재근 대전일자리경제진흥원장은 “이번 상담회가 지역 기업의 새로운 해외시장 진출 기회가 되길 바란다”며 “해외 통상사무소의 협력망을 활용해 수출 확대를 적극 지원하겠다”고 말했다.

대전시와 진흥원은 유망 상담 건에 대한 후속관리를 강화해 실제 수출계약으로 이어지도록 지원할 계획이다.