전주시, 고향사랑기부 추천 캠페인…실적 상위 30명에 추가 혜택

ⓒ전주시

전북 전주시가 3억원 모금을 목표로 다른 지역에 사는 가족 및 지인에게 고향사랑기부금 기부를 추천하는 캠페인을 추친한다.

전주시는 오는 12월 31일까지 '전주愛 마음 더하기 1+1 고향사랑 동행 캠페인'을 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 캠페인은 현행 고향사랑기부제상 전주시민이 전주시에 직접 기부할 수 없는 점을 고려해 시민들이 관외 거주자의 기부 참여를 독려하기 위해 마련됐다.

전주시민을 비롯해 전주를 사랑하는 누구나 참여할 수 있으며 다른 지역에 거주하는 사람에게 전주시 고향사랑기부제를 안내하고 기부를 추천한 뒤 실적을 인증하는 방식이다.

참여자는 동 주민센터 민원실이나 자생단체 회의 등을 통해 서면 추천서를 제출하거나 네이버 폼, QR코드를 이용해 온라인으로 인증할 수 있다.

시는 추천을 통해 기부가 이뤄지면 추천인에게 1만원 상당 상품권을 지급하고 추천 실적 상위 30명에게는 추천 기부 금액 5%를 최대 30만원까지 추가로 지급할 계획이다.

다만 고향사랑e음 누리집 또는 전국NH농협은행 창구를 통해 10만원 이상을 기부해야 실적으로 인정되며 1만원 상당 상품권은 기부금 납부 완료 순으로 예산 소진 시까지 지급한다.

시 관계자는 "작은 정성들이 모여 지역 발전의 든든한 밑거름이 될 수 있도록 전주시 고향사랑기부제를 널리 얄려 따뜻한 기부 동행에 참여해주시길 부탁드린다"고 전했다.