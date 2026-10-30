순천향대 천안병원, 권역응급의료센터 재지정 평가 충청권 최고점

▲순천향대 부속 천안병원 권역응급의료센터 전경 ⓒ프레시안 DB

순천향대학교 부속 천안병원이 권역응급의료센터 재지정 평가에서 충청권 최고점을 기록했다.

순천향대 천안병원은 지난 7월 보건복지부가 발표한 ‘2026년 권역응급의료센터 재지정 평가’에서 95.4점을 획득했다고 밝혔다.

국회 보건복지위원장인 이만희 의원이 보건복지부에서 받은 평가 자료에 따르면 천안병원은 대전·충남·충북지역 권역응급의료센터 가운데 가장 높은 점수를 받았다.

이번 평가는 전국 80개 신청기관을 대상으로 진료실적과 운영계획 등을 종합적으로 심사했으며, 이 가운데 53개 기관이 권역응급의료센터로 지정됐다.

특히 천안병원은 2023년부터 3년 연속 18개 핵심 중증질환군 모두에서 지역 평균 이상의 최종 치료 제공률을 기록했다.

최종 치료 제공률은 중증응급환자에게 필요한 수술과 시술 등 최종적인 치료를 제공한 비율로, 응급의료기관의 중증환자 진료역량을 보여주는 주요 지표다.

천안병원은 이번 평가를 계기로 중증응급환자 진료역량을 더욱 강화하고 지역 응급의료체계의 안정적인 운영에 힘쓸 방침이다.

이문수 순천향대 천안병원장은 “중증응급환자의 생명을 지키기 위해 현장에서 최선을 다한 의료진의 노력이 반영된 성과”라며 “앞으로도 중증응급환자 진료역량을 지속적으로 강화해 지역 응급의료체계 발전에 기여하겠다”고 말했다.