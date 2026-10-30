전북 공연예술 전국 무대로…한국소리문화의전당, 7개 기관과 맞손

▲한국소리문화의전당은 지난 29일 서울 예술의전당에서 전국 7개 문화예술기관과 '원스테이지 얼라이언스' 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다. ⓒ한국소리문화전당

한국소리문화의전당이 전국 7개 문화예술기관과 손잡고 전북 공연예술 전국 진출과 예술인 교류 확대에 나선다.

한국소리문화의전당은 지난 29일 서울 예술의전당에서 전국 7개 문화예술기관과 '원스테이지 얼라이언스' 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

협약에는 서울 예술의전당, 광주 국립아시아문화전당, 부산문화회관, 세종시문화관광재단, 대구 수성아트피아, 제주아트센터, 강원 춘천문화재단 등 8개 기관이 참여했다.

이번 협약은 정부의 '5극 3특' 지역 균형성장 정책에 맞춰 전국 문화예술 거점 기관을 연결하기 위한 것으로 참여 기관들은 향후 3년간 우수 공연 발굴과 재제작, 전국 유통 및 교류 확대, 공동 협력사업 추진 등에 협력한다.

장한나 예술의전당 사장은 "원스테이지 얼라이언스는 대한민국을 하나의 열린 무대로 연결하고 예술가와 작품을 키우며 관객이 함께 성장하는 협력의 출발점"이라고 전했다.

이승필 한국소리문화의전당 대표는 "이번 협약을 통해 전북 지역의 우수한 작품과 예술인들을 협약에 참여한 각 지역 거점 기관 무대에 출연시킬 수 있게 됐다"며 "일회성이 아닌 실효성 있는 협력을 바탕으로 도민들이 더 풍성한 예술의 감동을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.