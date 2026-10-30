원주교육지원청·지역 도의원 "청사이전 등 현안 해결 협력"

강원특별자치도원주교육지원청이 29일 원주지역 강원특별자치도의회 의원들과 정책 간담회를 열고 원주 교육 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.

이번 간담회는 원주교육지원청의 주요 업무 추진 현황을 공유하고 지역 교육 현안에 대한 의견을 나누기 위해 마련했다.

▲정책 간담회. ⓒ원주교육지원청

원주교육지원청은 '소통·공감·존중 동행하는 원주교육'이라는 비전 아래 추진 중인 주요 업무 현황을 소개했다.

이어 지역 현안 3건을 설명하고 도의회 차원의 관심과 협조를 요청했다.

주요 현안으로는 원주교육지원청 청사 이전 신축 공사, 지정중학교 증·개축 공사, 원주형 통학지원 바로30버스 시범운영 등을 다뤘다.

학생 교복, 남녀공학 전환 등 학생·학부모 생활과 밀접한 현안에 대해서도 의견을 교환했다.

▲정책 간담회. ⓒ원주교육지원청

참석한 도의원들은 현안 사업의 필요성에 공감하고 원주교육지원청과 지속해서 소통·협력하기로 했다.

황재연 강원특별자치도원주교육지원청 교육장은 "원주 교육의 현안을 해결하려면 도의회와의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 도의원들과 꾸준히 소통하며 학생과 학부모가 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.