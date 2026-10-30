광명시, 경찰·학원연합회 협력 '우리동네 안심순찰차' 운영

경기 광명시가 지역 내 학원차량을 활용해 아동·청소년의 안전한 통학 환경 조성과 범죄 예방에 나선다.

광명시는 30일 시청 컨퍼런스룸에서 광명경찰서, 광명시학원연합회와 ‘우리동네 안심순찰차’ 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

▲박승원 광명시장(사진 가운데)이 30일 오전 시청 컨퍼런스룸에서 심보영 광명경찰서장(왼쪽), 이윤근 광명시학원연합회장과 함께 아동·청소년들의 안전한 통학 환경 조성과 지역사회 범죄 예방을 위한 ‘우리동네 안심순찰차’ 운영 업무협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ광명시

이번 사업은 학생들의 통학과 귀가를 위해 동네 곳곳을 운행하는 학원차량을 지역 안전 지킴이로 활용해 안전 사각지대를 줄이고, 민·관·경 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 광명시학원연합회는 학원차량에 ‘우리동네 안심순찰차’ 자석 스티커를 부착하고, 운행 중 범죄나 안전사고 위험 요소를 발견하면 관계기관에 신고하는 역할을 맡는다.

광명경찰서는 학원차량 운전자를 대상으로 범죄 예방 교육을 실시하고, 범죄 취약지역 정보 공유와 신속한 신고 체계 구축 등을 지원한다. 광명시는 사업 운영에 필요한 행정적 지원과 범죄 취약 환경 개선 등 지역 안전 인프라 확충에 협력할 계획이다.

박승원 시장은 “지역의 안전은 일상 속 작은 관심과 실천이 모일 때 더욱 단단해진다”며 “민·관·경의 긴밀한 협력으로 동네 곳곳의 위험 요소를 살피고 시민의 일상을 지키는 촘촘한 안전망을 구축하겠다”고 말했다.