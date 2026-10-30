인천시, 제12회 소상공인 경영대상 시상식 개최…우수 소상공인 20명 포상

인천광역시는 30일 시청 대회의실에서 지역 경제 활성화와 상권 발전에 기여한 우수 소상공인과 유공자를 발굴·격려하기 위해 ‘제12회 소상공인 경영대상 시상식’을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 김성중 행정부시장과 황규훈 인천시 소상공인연합회장, 수상자와 가족 등 100여 명이 참석했으며, 기술 혁신과 차별화된 서비스로 지역 경제 발전에 기여한 소상공인 및 유공자 20명이 표창을 받았다.

▲김성중 행정부시장이 30일 시청 대회의실에서 열린 '제12회 인천광역시 소상공인 경영대상 시상식'에서 '2028 G20 정상회의' 인천유치 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ인천광역시

표창은 인천시장상 10명, 인천시의회의장상 3명, 중소벤처기업부장관상 2명, 인천중소벤처기업청장상 3명, 인천시소상공인연합회장상 2명에게 각각 수여됐다.

특히 이날 참석자들은 ‘2028 G20 정상회의 인천 유치’를 위한 서명운동에 동참하고, 유치 기원 손팻말을 들고 구호를 외치는 등 인천 유치 의지를 다졌다.

김성중 행정부시장은 “어려운 여건 속에서도 지역 경제의 든든한 버팀목이 되어준 소상공인들에게 감사드린다”며 “경영 안정과 경쟁력 강화를 위한 실질적인 지원을 확대해 소상공인들이 안정적으로 사업을 이어갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 인천시는 소상공인의 경영 부담을 완화하고 안정적인 영업 환경을 조성하기 위한 지원 정책을 지속적으로 발굴·추진할 계획이다.