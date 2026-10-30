강릉시, 국내외 인바운드 팸투어 ‘트래블로드’ 성료

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 '2026 강릉트래블마트(GTM 2026)'와 연계해 국내외 인바운드 여행사 관계자를 대상으로 강릉의 로컬 매력을 직접 체험하는 야간 및 주간 팸투어 ‘트래블로드’를 성공적으로 운영했다고 30일 밝혔다.

국내외 인바운드 여행사 관계자 60여 명이 참가한 이번 팸투어는 단순한 관광지 방문에서 벗어나, 강릉의 신규 관광콘텐츠를 체험하고 이를 실질적인 글로벌 관광상품 개발과 관광객 유치로 이어질 수 있도록 기획했다.

▲ 강릉시는 '2026 강릉트래블마트(GTM 2026)'와 연계해 국내외 인바운드 여행사 관계자를 대상으로 강릉의 로컬 매력을 직접 체험하는 야간 및 주간 팸투어 ‘트래블로드’를 성공적으로 운영했다. ⓒ강릉시

행사 첫날인 지난 29일 야간 팸투어에서는 오죽헌 전통 뱃놀이와 함께하는 달빛아트쇼와 하슬라강릉 이머시브 아트쇼를 통해 강릉만의 특색 있는 야간 관광 콘텐츠를 선보였다. 이를 통해 낮과는 또 다른 강릉의 밤 풍경을 소개하고, 야간 체류형 관광도시로서의 경쟁력을 알렸다.

이어 30일에 진행된 주간 팸투어는 참가 대상별 맞춤형 코스로 운영됐다. 오죽헌 투어와 선교장 다식 체험의 전통문화부터 BTS정류장, 드라마 '도깨비' 촬영지의 K-콘텐츠 명소를 탐방했으며, 지역 특산물을 활용한 초당두부공장과 처음처럼&새로 브랜드 체험까지 다양한 프로그램을 통해 강릉만의 매력을 소개했다.

배광식 관광정책과장은 “'2026 강릉트래블마트(GTM 2026)'와 연계한 이번 팸투어는 현장에서 직접 확인한 강릉의 낮과 밤의 매력이 실제 글로벌 관광상품으로 기획되도록 마련한 자리”라며, “국내외 여행사들이 강릉을 체류형 관광지로 선택할 수 있도록 현장 중심의 상품화 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.