중수청장 "국무회의 참석, 한번 살펴보겠다"

김지영 중대범죄수사청장이 향후 국무회의 계속 참석 여부에 대해 "한 번 살펴보도록 하겠다"고 말했다.

김 청장은 30일 서울 서초구 공소청(옛 대검찰청)으로 이정현 검찰총장 직무대행을 예방한 자리에서 기자들과 만나 이같이 말했다.

과거 검찰총장은 국무회의에 참석하지 않는 것이 관례였으나, 이재명 대통령은 중수청장과 공소처장을 모두 국무회의에 배석시키고 있다.

이에 대해서는 보수 야당은 물론 진보진영 시민단체·언론도 우려를 표하고 있지만, 이 대통령은 "법적 의무로서 공개회의에 참석하는 일과 정치적 중립 사이에는 어떤 연관도 없다"(지난 27일 국무회의)라고 하는 등 물러서지 않겠다는 뜻을 수 차례 드러냈다.

다만 이 대통령은 27일 국무회의 당시 "다른 일이 있는데도 억지로 참석할 필요는 없다"며 "특히 중수청은 새로 개청해 인력도 부족한데 꼭 필요한 일 아니면 안 오셔도 된다. 그래도 한 달에 한 번쯤은 오시라"고 다소 여지를 뒀다.

김 청장의 이날 '살펴보겠다' 발언은 이런 맥락 가운데 나왔다.

한편 김 청장은 공소청 방문 취지에 대해서는 "국민을 위한 새로운 형사·사법 체계가 시행되고 있는데, 기소와 공소유지를 담당하는 공소청과 수사기관인 중수청의 관계가 중요하다고 생각한다"며 "계속 협력 관계가 필요하다는 부분에 공감대가 있었다"고 했다.

두 기관 간 다소 입장이 엇갈리는 리니언시(담합사건 자진신고자 감면) 제도 운영에 대한 논의가 있었는지 묻자 김 청장은 "상호 협력해 잘 하기로 했다"고만 했다.

검사 출신인 김 청장은 공소청 청사를 찾은 소회를 "모처럼 친정에 온 기분"이라고 표현했다. "전에 근무하던 곳"이라는 얘기다.

그는 "중수청이 신설 기관으로서 부족한 게 많은데, (공소청이) 적극 지원·협조해주겠다는 말씀이 있어 굉장히 의미가 있지 않았나"라고 했다.