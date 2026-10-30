[속보] "이제 정말 떠났나" 나흘째 안 보이는 '부캉이'…현장 모니터링도 중단

상어 '부캉이'가 부산 북항 인근에서 나흘째 발견되지 않자 당국이 모니터링 방식을 바꿨다.

국립수산과학원은 그간 부캉이의 위치, 건강 상태 등을 파악하려 북항 일대에서 현장 모니터링을 해왔으나, 30일로 나흘째 부캉이가 보이지 않자 이를 중단했다.

대신 비상 대기조를 편성하고, 부캉이를 발견했다는 시민 제보가 접수되면 출동해 현장 모니터링을 재개하기로 했다.

부캉이를 봤다는 시민 제보가 마지막으로 접수된 날은 지난 27일이다.

이에 전문가들은 부캉이가 부산 북항 친수공원 수로를 떠나 바다에 적응하고 있을 것으로 보고 있다.

앞서 부캉이는 지난 9월 18일 친수공원에서 처음 발견됐다.

이후 150만 명 넘는 시민이 부캉이를 보기 위해 부산을 찾았다.

당국이 먹이 활동 부진 등으로 인한 부캉이의 건강 상태 악화를 우려해 지난달 9월 29일부터 지난 21일 사이 세 차례 외해 유도 작업을 했으나, 부캉이가 떠나려 하지 앟은 일도 있었다.

한편 녹색당 등 일각에서는 상어가 부산에 나타난 것은 해온 상승으로 인한 것이라며 기후위기의 심각성을 경고했다.