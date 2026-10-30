경기도, 위험물 취급 사업장 특별단속…248곳 위반 적발

경기도가 부천 공장화재를 계기로 위험물 취급 사업장 842곳을 특별단속한 결과, 248곳(29.5%)에서 위반사항을 적발했다고 30일 밝혔다.

경기도소방재난본부는 지난 27일부터 29일까지 화성·양주·시흥·포천·부천·김포·안산 등 7개 지역에 120개 단속반 267명을 투입해 위험물 취급 사업장을 집중 점검했다.

▲위험물 취급 사업장 특별단속 현장 ⓒ경기도

이번 단속에서는 무허가 위험물 저장·취급, 소방안전관리자 업무 태만, 물질안전보건자료 미게시, 소방시설 수신기 임의정지, 비상구 폐쇄 등을 중점적으로 확인했다.

적발된 사업장에 대해서는 입건 48건, 과태료 18건, 조치명령 184건, 관계기관 통보 74건 등 후속 조치를 진행하고 있다.

이번 단속은 추미애 경기도지사의 지시에 따라 추진됐다. 도는 앞으로도 위험물 관리 사각지대를 점검하고 위법행위에 엄정 대응할 방침이다.

추 지사는 “위험물 안전관리에는 어떠한 예외도, 타협도 있을 수 없다”며 “도민의 생명과 안전을 위협하는 위법행위에 무관용 원칙으로 대응하겠다”고 말했다.