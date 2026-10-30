[문화시평] 트롯의 세계화와 스타탄생: 귀환한 보컬거인, 장한별

대중음악사에서 하나의 장르가 세계화의 반열에 오르기까지는 언제나 패러다임을 전복시키는 돌연변이적 천재의 등장이 있다. 지금 K-POP 아이돌이 정교한 시스템과 군무로 서구 팝 시장을 흔들고 있지만, 가장 한국적인 서사와 원형질을 품은 ‘트롯’은 여전히 언어와 정서의 벽에 갇힌 로컬 장르이다. 올해 치러진 MBN의 트롯 오디션 프로그램 《무명전설- 트롯사내들의 서열전쟁》과 후속 프로그램 《전설의 사내》는 수년간 난공불락으로 여겨졌던 TV조선의 트롯 독점 구도를 깨뜨리고 비드라마 화제성 1위를 차지하며 트롯시장의 판도를 재편하고 있는데 그 진앙에 장한별이 서 있다. 임영웅이 위로의 서사로 팬데믹 시대의 상흔을 보듬고 김용빈이 전통 가요의 비장미를 정통 성음으로 복원해 냈다면, 지금 마주한 장한별은 완전히 다른 미학적 좌표를 가리킨다. 그는 서구 록의 압도적 벨팅 발성과 글로벌 무대에서 단련된 야성을 품고 한국 가요의 심장부로 진격해 들어온, 세계를 품고 귀환한 보컬 거인이다.

호주에서 태어난 장한별의 음악적 여정은 그 자체로 거대한 대륙횡단기다. 세계 대학 랭킹 40위 호주 퀸즐랜드대 치대라는 탄탄대로의 엘리트 궤적을 버리고 귀국하여 2011년 록 밴드 레드애플의 메인보컬로 활동한 그는 완벽한 영어 소통과 관객을 압도하는 단단한 보컬 피지컬로 2014년 유럽 9개국 클럽 투어를 전석 매진시키며 2차 앵콜 투어까지 이끌어낸 저력을 보여주었다. 2014년 밴드팀에서 탈퇴후 공백기를 거치면서 2019년 말레이시아 국영 오디션 《빅 스테이지(Big Stage) 시즌 2》에 재도전하여 외국인 최초로 최종 우승을 거머쥐고, 무려 52주 동안 현지 차트 및 인기 1위를 차지하며 '말레이시아의 황태자'로 군림했다. 이러한 이력은 그의 범상치 않은 디아스포라 보컬의 체급을 보여준다.

모국에서 거주하며 노래하고 싶은 열망이 컷던 “울보가수”장한별이 《무명전설》의 무대에 섰을 때, 전통 가요의 맥을 지켜온 주현미 마스터는 “노래 참 잘하는 가수”라고 명료하게 평가했고, 같은 록밴드 출신 조항조 마스터는 3옥타브를 거침없이 넘나들며 한국적인 슬픔과 절규를 얹어내는 그의 독보적인 가창에서 새로운 스타탄생을 확신했다.

《무명전설》에서 3위를 차지한 장한별은 경연 초기에 팬덤없이 시작했으나 지금 그의 네이버 팬카페 ‘원스타(One Star)’의 ‘은하수’회원 수는 4개월만에 3만 8,000명을 넘겼고 Top7중 1위의 팬덤이다. 신곡 〈미야(MIYA)〉는 10월 초 발매 직후 유튜브 종합 인기 급상승 음악 2위에 올랐고, 최대 음원 플랫폼 멜론(Melon)에서는 트롯 장르 최상위권에 안착했다. 과거의 레드애플의 장한별 팬들과 동남아의 ‘트윙클러(Twinklers)’를 흡수한다면 그의 팬덤은 이미 글로벌화 되어있다.

대륙의 은하를 품고 귀한한 트롯의 초신성(Supernova) 장한별은 다양한 악기를 연주하고 직접 작사·작곡과 프로듀싱을 주관하는 싱어송라이터이며 다양한 창법속에서 열정적 댄스 퍼포먼스까지 겸비하여 청중의 감정을 쥐고 흔드는 법을 아는 가수이다. 그러나 이 모든 천부적인 재능과 화려한 글로벌 이력보다 더 깊은 울림을 주는 것은 그의 태도이다. 무대 위에서는 세상을 집어삼킬 듯 포효하는 거성이지만, 성실한 구도자의 자세로 무대와 팬들을 대하는 그의 겸손함은 인간적인 감동으로 대중을 결속시킨다.

장한별의 출현은 한국 가요계가 맞이한 일대 사건으로 보인다. 압도적인 가창력과 댄스퍼포먼스, 올라운드의 음악성과 7개국어의 글로벌 소통력, 그리고 그의 은하수 팬덤이 뿜어내는 강력한 충성도까지 스타탄생을 위한 모든 조각은 완벽하게 완성되었다. 국내무대를 갈망하며 모국의 심장부로 귀환한 장한별은 세계적인 기량을 갖춘 트롯의 절대군주로서 K-트롯을 전 세계인들과 함께 즐길 준비가 되어 있다. 이제 K-트롯의 세계화는 그의 손에 달려있는 것 같다. 데뷔 16년차 국내 무명의 트롯 신인가수 장한별은 내일부터 10월 31일과 11월 1일 양일간 세종대 대양홀에서 꿈에 그리던 첫 단독 콘서트〈The Star is Born〉를 연다.