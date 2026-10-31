포스코 노사, 임금 2.6% 인상 잠정 합의…3차 파업 위기 넘겼다

140일간 교섭 끝에 타협점 도출…조합원 찬반투표 거쳐 최종 확정

포스코 노사가 기본임금 2.6% 인상과 일시금 600만원 지급 등을 골자로 한 2026년 임금협약에 잠정 합의했다.

두 차례 부분파업과 장기간의 교섭 난항 끝에 합의점을 찾으면서 오는 11월 2일 예고됐던 3차 파업 위기를 넘겼다.

포스코 노사는 지난 30일 경북 포항 본사에서 본교섭을 열고 이 같은 내용의 임금협약 잠정 합의안을 도출했다. 지난 6월 16일 교섭을 시작한 지 약 4개월여 만이다.

합의안의 주요 내용은 기본임금 2.6% 인상과 일시금 600만원 지급이다.

일시금은 목표달성 격려금 350만원, 타결축하·노사화합장려금 200만원, 지역사랑상품권 50만원으로 구성됐다.

이와 함께 명절상여금 상향, 교대휴일수당 추가, 상주·정비수당 2만원 인상, 배우자와 자녀를 포함한 의료비 지원 확대 등 복리후생 개선안도 담겼다.

명절상여금은 200만원에 기본급 20%를 더해 지급하고, 2028년 이후 기본급의 30%로 상향하는 내용이 포함됐다.

이번 합의는 노사가 임금 인상률을 놓고 장기간 대립한 끝에 서로 한발씩 양보해 이뤄졌다.

노조는 기본급 7.1% 인상과 격려금 600%, 우리사주 50주, 명절상여금 200% 등을 요구했으며, 회사는 철강업계 불황과 실적 악화를 이유로 인상 폭 확대에 난색을 보여왔다.

협상이 교착 상태에 빠지면서 노조는 두 차례 부분파업을 진행했고, 이후 11월 2일부터 무기한 3차 파업에 돌입하겠다고 예고했다.

이에 지역사회와 경제단체들이 노사 간 대화와 타협을 촉구했고, 양측은 막판 협상을 통해 극적인 합의를 이끌어냈다.

노조는 조만간 잠정 합의안을 놓고 조합원 찬반투표를 실시할 예정이다. 투표에서 과반수가 찬성하면 2026년 임금협약은 최종 타결된다.

포스코 관계자는 “노사 간 상호 양보와 대화를 통해 합의점을 찾은 만큼, 경쟁력 있는 포스코로 재도약하기 위해 역량을 결집하겠다”고 밝혔다.