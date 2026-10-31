천안시, 충남장애인체육대회 종합우승…19년 만의 안방 대회서 정상

▲천안시가 충청남도장애인체육대회에서 종합우승을 차지했다 ⓒ천안시

충남 천안시가 19년 만에 개최한 충청남도장애인체육대회에서 종합우승을 차지했다.

천안시는 31일 폐막한 ‘제32회 충청남도장애인체육대회’에서 종합득점 18만6199점을 기록하며 종합 1위에 올랐다.

2023년과 2024년 2년 연속 종합우승을 차지했던 천안시는 지난해 2위로 내려앉았으나 올해 다시 정상을 탈환했다.

이번 대회는 지난 29일부터 31일까지 사흘간 천안종합운동장을 비롯한 종목별 경기장에서 충남 15개 시·군 선수단이 참가한 가운데 열렸다.

천안에서 대회가 개최된 것은 2007년 이후 19년 만이다. 천안시 선수단은 개최지의 이점을 살려 기량을 발휘하며 종합우승의 성과를 거뒀다.

이날 천안시 실내테니스장에서 열린 폐회식에서는 종합 성적 발표와 시상식, 대회기 하강 등이 진행됐다.

천안시는 차기 개최지인 당진시에 대회기를 전달하며 사흘간의 대회를 마무리했다.

이어 대회 운영을 지원한 자원봉사자 150여 명이 참석한 가운데 해단식도 열렸다.

장기수 천안시장은 “이번 종합우승은 온 힘을 다해 뛰어준 선수와 지도자, 뜨거운 응원을 보내준 시민 모두가 하나 돼 이뤄낸 성과”라며 “대회 성공 개최를 위해 헌신한 자원봉사자와 관계기관에도 감사드린다”고 말했다.