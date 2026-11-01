국민의힘, 이번엔 "총선도 개표결과 허위입력…사전투표 폐지하라"

선관위 특검의 올림픽공원 투표지 재검증을 두고 국민의힘이 '부정선거' 정황을 다시금 제기하는 가운데, 이번엔 국민의힘 주진우 의원이 "제22대 총선에서 총 57곳 투표구의 개표 결과가 허위 입력됐다"고 주장하며 '사전투표 폐지'를 주장했다.

주 의원은 1일 국회에서 기자회견을 열고 "지난번 수도권에 이어 전국을 확인한 결과, 수기로 작성되는 개표 상황표와 전산에 입력된 개표 결과의 숫자가 서로 달랐다"며 이같이 말했다.

주 의원은 2024년 4월 치러진 제22대 총선에선 '총 15개 투표소에서 730표가 허위 입력됐으며, 42개 투표소에서는 선거인 수에 차이가 있었다'는 취지로 주장하며 관련 자료를 공개했다.

주 의원이 제시한 자료 내용을 살펴보면, 당시 전북 정읍 시기동 제2투표구에서는 개표상황표의 유효투표수 합계가 0표였지만, 개표 결과에는 369표가 기재됐다. 부산 기장군 일광읍 제3투표구에서는 무효투표수가 개표상황표에는 225표였지만 개표 결과에는 4표로 다르게 적혔다.

주 의원은 당시 선거인 수도 42개 투표소에서 1만9400여 명의 차이가 발견됐다고 주장했다.

주 의원 자료에 따르면 인천 연수구 송도4동 제4투표구는 개표상황표상 선거인 수가 5871명이었지만, 개표 결과에는 3천790명으로 기재돼 2000여명으로 적혔다. 울산 동구 전하1동 제1투표구는 개표상황표의 선거인 수가 1701명이었으나, 개표 결과에는 이보다 2000여명 많은 3717명이 반영됐다.

주 의원은 "선관위의 부정 입력이 이 정도라면 선거 관리를 더 맡길 수 없다"며 "이런 정도 수준으로는 본투표를 관리하기도 벅차다. 사전투표제를 전면 폐지해야 한다"고 주장했다. 그는 "성역 없는 구속 수사와 강도 높은 처벌만이 국민 신뢰를 되찾을 수 있다"고 덧붙였다.

최근 국민의힘은 지난달 28일 이태한 특검팀(선관위 특검)의 올림픽공원 개표소 투표지 검증을 계기로 '부정선거' 음모론의 당위성을 연일 시사하고 있는 상황이다.

현장 검증에 참관인으로 참여한 장동혁 대표는 검증 완료 투표지의 이송을 막고 "봉인지가 훼손된 보관함, 색상이 다르거나 좌우 여백이 좁은 투표지가 있다"고 주장했고, 함께 참관한 이진숙 의원도 "특검이 정권에서 어떤 사인을 받은 것 아니냐"고 '부정 검증'을 주장했다.

주 의원의 이번 주장이 장동혁 지도부 차원의 '부정선거' 드라이브에도 힘을 실어줄지 관심이 모인다.

더불어민주당은 "극우세력 환심을 사기 위해 특검 검증마저 부정할 셈인가"라며 국민의힘 측 움직임을 규탄했다.

김성회 민주당 원내대변인은 이날 국회 서면브리핑을통해 이같이 말하며 "의혹을 명명백백히 가리기 위한 특검 검증이 진행되는 와중에, 제1야당 대표와 의원들이 앞장서 음모론을 퍼트리는 작태에 참담함을 금할 수 없다"고 비판했다.

김 원내대변인은 "애당초 선관위 특검 검증은 국민의힘의 요구로 시작됐다", "그 특검이 국민의힘 참관인 앞에서 투표지 247만 장을 검증했고, 이의가 제기된 투표지는 정밀 감정을 앞두고 있다"며 "그럼에도 부정선거론을 유포해 극우세력의 환심을 사려는 속내가 훤히 보이니, 국민의힘 내부에서도 '단세포적'이라는 비판까지 나오는 지경"이라고 지적했다.

그는 "공당 대표와 국회의원의 역할은 음모론 유포가 아니라, 국회에 발의된 관련 법안을 조속히 처리하여 선거관리 부실을 바로잡는 것"이라며 "부정선거 음모론 선동을 즉각 중단하라"고 촉구했다.