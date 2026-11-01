수출상담 584억·계약추진 255억…춘천 바이오·창업 엑스포 대박

춘천시의 바이오산업 전문성과 창업 역동성을 모은 통합 엑스포가 나흘간 1만 230명의 발길을 모으며 막을 내렸다.

춘천시는 지난달 29일부터 1일까지 봄내체육관에서 열린 '2026 지역창업 페스티벌 in 강원·강원 바이오엑스포·제4회 춘천 창업엑스포'를 성황리에 마쳤다.

▲'2026 지역창업 페스티벌 in 강원·강원 바이오엑스포·제4회 춘천 창업엑스포'. ⓒ춘천시

올해는 바이오와 창업 분야 3개 행사를 통합해 역대 최대 규모인 120개 기업·기관 부스를 운영했다.

기업의 해외시장 진출과 투자유치, 창업 아이디어 사업화부터 시민 체험까지 한 공간에서 진행했다.

대한무역투자진흥공사와 연계한 해외 수출상담회에는 19개국 62개 해외 구매기업이 참여해 국내 기업들과 총 671건의 상담을 진행했다.

상담액은 4378만 2590달러(약 584억 8천만 원), 계약 추진액은 1913만 2940달러(약 255억 5천만 원)를 기록했다.

업무협약은 총 30건을 체결했다.

투자상담회와 창업기업 투자설명회도 이어졌다.

창업기업들은 투자기관을 대상으로 기술력과 사업모델을 소개하고 협력 방안을 논의했다.

지역 미래 창업가들이 아이디어를 선보이는 무대도 마련했다.

강원대학교와 한림대학교 창업동아리 10개 팀이 참여한 대학생 창업경진대회에서는 창업 아이디어와 사업계획을 발표했다. 현장에서는 시민투표도 진행했다.

강원특별자치도 지역 청년 예비·초기창업자들이 참여한 창업경진대회와 모의 크라우드펀딩도 운영했다.

관람객이 가상 투자금을 활용해 관심 있는 기업을 선택하며 성장에 동참했다.

시민 참여 프로그램도 돋보였다.

이색동물·자연관찰 분야 유튜버 강연, 과학공연, 어린이 직업체험관 키자니아 GO 등을 운영해 어린이와 청소년의 관심을 모았다.

유전자 모형 만들기, 바이오 실험, 피부 유형 진단, 가상현실 과학체험, 화장품 만들기 등 체험 행사도 열렸다.

기업 제품 전시와 판매 행사도 함께 진행했다.

춘천시는 이번 통합행사를 계기로 바이오산업과 창업 분야 협력을 확대하기로 했다.

기술 개발부터 사업화, 투자유치와 판로 개척까지 기업 성장 단계에 맞춘 지원을 이어갈 계획이다.

육동한 춘천시장은 "이번 행사는 춘천시가 쌓아온 바이오산업 역량과 창업가들의 새로운 도전이 만나는 자리였다"며 "앞으로도 바이오산업 경쟁력을 높이고 유망 창업기업의 성장을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.