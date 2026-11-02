경기도, ‘1318온코칭’ 참여 청소년 대상 서울대 캠퍼스 탐방 진행

대학 캠퍼스를 직접 거닐며 자신의 미래를 그려보는 특별한 시간이 경기도 청소년들에게 마련됐다.

경기도는 ‘1318온코칭’ 제5기 프로그램에 참여하는 중등 학령기 청소년들의 진로 탐색을 돕기 위해 지난달 31일 서울대학교 탐방 프로그램을 진행했다고 2일 밝혔다.

▲‘1318온코칭’ 청소년 서울대 캠퍼스 탐방 기념촬영 ⓒ경기도

이번 탐방에는 청소년 학습자 50여 명이 참여했다. 학생들은 대학생 학습코치로부터 대학 진학과 전공에 관한 특강을 듣고, 조별 체험 프로그램과 캠퍼스 투어에 참여하며 대학 생활을 미리 경험했다.

프로그램은 청소년들이 대학과 다양한 전공에 대한 이해를 넓히고 자신의 적성과 미래 진로를 구체적으로 고민할 수 있도록 마련됐다.

‘1318온코칭’은 경기도와 한국교육방송공사(EBS)가 함께 추진하는 사업으로, 온라인 기반 학습코칭을 통해 청소년의 자기주도 학습 역량을 키우고 진로 계획 수립을 지원한다.

도는 이달 중 제6기 학습자 300명을 모집해 내년 1월까지 프로그램을 이어갈 계획이다.

홍성덕 도 평생교육과장은 “이번 탐방이 청소년들에게 대학과 전공에 대한 이해를 넓히고 자신의 가능성과 미래를 주도적으로 그려보는 소중한 경험이 됐길 바란다”고 말했다.