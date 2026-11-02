안성·평택 어린이 놀이터 2곳 행안부 '우수 어린이놀이시설' 선정

아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 안전한 공간에 자연과 창의적인 놀이 요소까지 더한 경기도의 놀이터 두 곳이 전국적인 우수 사례로 이름을 올렸다.

경기도는 안성시 ‘아이사랑놀이터’와 평택시 ‘석정근린공원 노루놀이터’가 행정안전부 주관 ‘2026년 우수어린이놀이시설’에 최종 선정됐다고 2일 밝혔다.

▲‘2026년 우수어린이놀이시설’ 선정 안내문 ⓒ경기도

우수어린이놀이시설은 어린이들이 안전하고 쾌적한 환경에서 놀이를 즐길 수 있도록 우수 사례를 발굴·확산하는 제도로, 2012년부터 매년 행안부가 선정하고 있다.

올해는 전국 8만5000여 개 어린이놀이시설 가운데 시도와 교육청의 추천을 받은 시설을 대상으로 전문가 평가를 진행해 최종 9곳을 선정했다. 경기도는 4곳을 추천했으며, 이 가운데 2곳이 이름을 올렸다.

안성시 아이사랑놀이터는 안전관리 실태와 안심디자인 분야에서 높은 평가를 받았다. 체계적인 안전관리와 다양한 놀이기구를 활용한 공간 설계가 돋보이며, 어린이들이 안심하고 자유롭게 놀이를 즐길 수 있는 환경을 갖춘 점이 좋은 평가로 이어졌다.

평택시 석정근린공원 노루놀이터는 자연친화적인 환경에 어린이의 인지·발달 특성을 고려한 놀이시설을 더한 개방형 공간이다. 다양한 세대가 함께 이용할 수 있도록 공간을 구성하고 보호자를 위한 휴식공간도 충분히 마련해 가족 단위 이용객의 편의성을 높였다.

이번에 선정된 시설에는 인증서와 인증판이 수여되며, 앞으로 3년간 우수어린이놀이시설로 인정받는다.

김규식 도 안전관리실장은 “어린이의 안전한 놀이환경 조성을 위한 도내 시설의 우수성이 인정받아 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 도민 모두가 안심할 수 있는 어린이놀이시설 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.